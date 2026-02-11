「軍人沒依法加薪3萬」釀國防預算卡關？顧立雄細數8年數據：國軍調薪27次

總統府今（11）日召開「國防採購特別條例」記者會，總統賴清德指出，近期有輿論提到國防特別預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提案替志願役官兵一律每個月加薪3萬元有關，批判政府不照顧軍人，他要嚴正聲明，這是完全錯誤的連結。國防部長顧立雄也表示，2017到2025年間，國軍勤務加給新增或調增，總共27次，累積調幅14%，呼籲朝野支持國防特別預算及年度預算，和國軍站在一起。



顧立雄表示，國軍的責任就是保衛國家，依據敵情威脅與防衛作戰需求編列預算，籌獲武器裝備，進而以精實訓練、有效戰術戰法克敵制勝，這是國軍的目標，其中國人對國軍的支持，尤其是堅定官兵信心最重要的基礎，就是國防預算的投入，是確保建軍備戰成效必不可缺的資源。

顧立雄指出，從前總統蔡英文在2017年提出3557億國防預算，到2024年來到了6074億，成長70.8%，而在蔡英文之前的過去8年，國防預算沒有並沒有成長，甚至微幅衰退，穩定的成長當然是表現出身為三軍統帥的總統對於國防的重視。



顧立雄提到，賴清德承繼了對國防預算的重視，從2024年6074億，到了2025年6499億，2026年規劃編列8060億，成長32.7%，這樣國防資源的挹注，對國軍投資新式武器裝備、維持現有系統友善，以及照顧官兵待遇、吸引優質人才，都有極大的幫助。

總統賴清德11日出席「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（柯承惠攝）

顧立雄說，2017到2025年間，國軍勤務加給新增或調增，總共27次，累積調幅14%，其中含軍公教調薪4次，其他依照各部隊勤務需求，包含戰鬥部隊加給7次，地域加給4次，士官長專業加給1次，市官督導長主管職務加給1次，其他還包含網路戰加給、空降特戰加給、戰航管加給、電偵加給、三軍儀隊加給等。

顧立雄：2025年 志願役人力較前年成長 ​

顧立雄說，2025年國防部檢視志願役薪資待遇結構，俸行政院核定調增志願役戰鬥部隊、網路戰、戰航管、電偵加給等5項方案，加上軍公教待遇調增3%，配合優化服役環境，推動營舍改建及職務宿舍整建，2025年底人力編現比已經顯著提升到80%，留營率87.2%，志願役人力相較2024年成長3000多人。



顧立雄強調，國軍的勤務加給必須要考量各項勤務專業性、任務繁重程度、危險性等因素，分別訂定不同的發放對象與金額，齊頭式大幅調升單一勤務加給，無法反映各項勤務專業特定，也無法提供足夠誘因吸引官兵到勤務繁重單位服務，可能惡化問題狀況。



顧立雄表示，他要誠懇表示，國防部會依照勤務專業特性和任務繁重程度，持續全面檢討修訂各項勤務加給，期望透過不斷的滾動式調整，照顧官兵和眷屬，這是國防部一向的態度，希望朝野各政黨都能體會，持續檢討官兵待遇提升，不僅在薪資，也反映在各項福利待遇、營舍整建，這些無非都是希望戰力更充實，讓國軍成為重要嚇阻力量。



