軍人為救女友竟被騙400萬 北檢起訴黑幫剝皮團26人主嫌求刑8年半

從事酒店生意的男子顧大豪，找了竹聯幫靜安會要角吳政修，成立愛情詐騙機房，1名職業軍人入了套相信女友真的愛他，竟花了400多萬替她贖身，最後錢被騙了女友也不見了，才驚覺這是一場空，事後共有26位純情男子提告，詐騙金額600餘萬元，台北地檢署調查後依《刑法》加重詐欺、《組織犯罪條例》等罪，起訴19名集團成員，並對顧大豪求刑8年6月、吳政修求刑8年。

去(2025)年檢警偵辦竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧幫「地球村美日語」補習班負責人陳中義喬債案時，在夏安曾經出入的一處靜安會據點執行搜索，意外破獲一處愛情詐騙機房，因此另外分案追查。

檢警查出，從事酒店並經營酒店經紀生意的顧大豪，出資找竹聯幫靜安會要角吳政修組成詐團並成立機房，其中顧大豪隱身幕後操控，吳政修負責營運，招幕的重要成員，除了管理幹部外，還包括業務也就是聊天手、以及年輕女子為主的代言人。

該詐騙集團以交友網站為平台，透過精心設計的四步驟詐騙手法，先由業務在網路上尋找獵物，然後假冒年輕女子與對方網戀，建立感情，再找代言人也就是年輕女子出面，透過見面贈送訂情物品等方式增進信任，並進一步以「幫助女方贖身」為由，向被害人索取巨額金錢。

其中，集團所使用的訂情物品，包括項鍊及大型迪士尼玩偶「史黛拉兔」，均為集團從淘寶網購得，並由多名女成員輪流使用進行詐騙。檢警發現，該集團的手法極具儀式感，使被害人深信不疑，甚至在機房被查抄前，無一人察覺遭到詐騙。

當機房建立之初，新加入的成員還不知該怎麼運作時，吳政修還親自充當「教練」，示範如何進行詐騙。當時他以一名職業軍人為目標，從初步建立感情到最終成功騙取400萬元贖身費用，這一案例成為集團成員學習的重要範例。

台北地檢署指揮刑事局四大隊及台北市警局山分局，發動多波偵蒐行動，並成功破獲這個愛情機房騙局，並拘提吳政修等集團成員到案，再循線逮捕幕後金主顧大豪。經初步統計，至今已有26名被害人報案提告，詐騙金額逾600萬元。

檢察官調查後認為金主顧大豪、吳政修等集團成員共計19人，涉犯《刑法》加重詐欺、《組織犯罪條例》等罪，依法提起公訴。而目前在押的顧大豪、吳政修、帳房林彥如、李芷喬、業務陳奕辰、李德偉及代言人廖晨帆等7人，將在近日移審台北地院。

