軍人約停車場私會 過程全錄下...賠百萬下場曝

一名現役軍人於前年透過社群軟體Instagram結識一名少女，兩人相約見面後，男子兩度駕車載少女前往台南市區一處偏僻停車場，並在車內發生性行為。過程中，男子為求「個人欣賞」，竟持手機全程拍下雙方的性行為影像。事後少女與友人言談間揭露此事，經家屬得知後憤而報警。台南地院審理後，考量男子認罪且支付百萬賠償金與家屬達成和解，判處有期徒刑1年4月，緩刑5年。仍可上訴。

監視器錄下行蹤 拍攝性影像觸重法

判決指出，男子是在民國113年7月間與少女結識，雙方在網路上相談甚歡。男子先後於同年9月及10月間，駕車載著少女前往南區大林路附近的停車場，兩人在車內發生關係，且男子基於留念心態，拿手機錄下性交過程。

警方接獲報案後，調閱停車場監視器畫面，證實男子的車輛確實於指定時間出入該處。男子到案後對犯行供認不諱，並主動交出相關影像資料作為證據。法官認為，男子身為軍人，明知對方是少女，卻仍拍攝私密影像，此舉不僅有害青少年身心發展，法治觀念也顯見薄弱。

百萬賠償換自新機會 法院宣判緩刑

法院審理期間，男子坦承犯行，並積極尋求家屬原諒。雙方最終在法院調解下達成共識，男子承諾分期給付新台幣100萬元作為賠償。法官審酌男子並無前科，且已獲得少女及其法定代理人的諒解，認為其經此教訓應知警惕，無再犯之虞。

最終，法院依《兒童及少年性剝削防制條例》，針對2項拍攝少年之性影像罪，合併執行刑1年4月，並宣告緩刑5年。緩刑期間男子必須依照調解內容如期支付賠償金，否則撤銷緩刑，且犯案所用之手機也遭依法沒收。全案仍可上訴。

