軍人約未成年少女車內激戰！還拍「18禁吞吐片」家長怒告

網路交友陷阱多，日前一名現役鄭姓軍人透過IG結識尚未成年的少女，竟在未考量對方身心健全的情況下，於台南市南區某停車場發生2次性行為，甚至拍下不雅影片。這起案件在被害人母親得知後，憤而向警方報案，讓整起事件因此曝光。台南地方法院近日審理終結，儘管鄭男積極達成和解，法官仍認定其拍攝性影像之舉嚴重影響青少年發展，依犯拍攝少年之性影像罪判刑1年4月、緩刑5年。





軍人約未成年少女「車內激戰」！還拍「18禁吞吐片」家長怒告…下場慘了

鄭姓男子為現役軍人，卻和未成年少女於車內發生性行為並拍下影像。（示意圖，非當事人／民視新聞）

判決指出，鄭姓男子於2024年7月間，在IG上認識了該名少女，兩人在網路上互動熱絡，還會聊到性話題，並隨即相約見面。當日，鄭男駕車載著少女前往台南市南區一處隱蔽巷弄內的停車場，在車內狹小空間內，兩人經同意發生兩次性關係。然而，鄭男在明知少女未滿18歲的情況下，仍拿出手機紀錄兩人的性行為過程。起初是因為少女私下向女同學傾訴，消息最後輾轉傳到家長耳中，其母親在極度震驚與憤怒下，決定尋求司法途徑替愛女討回公道。

軍人約未成年少女「車內激戰」！還拍「18禁吞吐片」家長怒告…下場慘了

台南地院判鄭姓軍人拍攝未成年少女不雅影像，雖坦承犯行並達成100萬和解，仍判刑1年4月、緩刑5年。（示意圖，非當事人／民視新聞）

在法庭審理期間，台南地檢署透過相關數位證物，認定鄭男犯罪情節重大並依法提起公訴。地院法官認為鄭男身為軍人，本應具備高度法治觀念，卻誘使未成年少女發生關係並拍攝私密影像，有害被害人身心健全發展，行為確實不該。不過，考量到鄭男自案發後始終坦承犯行，並無前科，更展現極高悔意，積極尋求對方家屬原諒，最終以高達100萬元的賠償金與少女及其代理人達成調解。法院最終衡量一切情狀，依拍攝少年之性影像罪，執行有期徒刑1年4月，緩刑5年。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

