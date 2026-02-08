軍人網戀拍「GG照」遭仙人跳！假姊妹設局騙走7.5萬

社會中心／張予柔報導



高雄一名趙姓女子與少年因金錢需求，竟聯手設計詐騙計畫，鎖定一名軍人小王（化名）下手。趙女提供手機並教導少年使用交友軟體，以假名「小茹」與小王交往，少年透過變聲器模仿甜美女聲，讓小王誤以為遇到真愛。期間，小王多次借款給小茹，甚至依照對方要求傳送私密照片與影片，最終遭勒索高達7萬5500元。高雄地方法院審理後，依恐嚇取財罪判處趙女有期徒刑9月，全案可上訴。





高雄一名女子聯手少年假扮網戀對象，騙取軍人小王金錢與私密影像，引發警方調查。（示意圖／民視新聞資料照）

判決書指出，趙女在2023年4月提供手機給少年，並教導他使用交友軟體扮演「小茹」認識小王。少年在交往期間透過變聲器佯裝女性與小王聯繫，若涉及當面拿錢，則由趙女出面謊稱是「小茹親姊姊」。小王在誤信「小茹是真愛」的情況下，不僅多次匯款，甚至傳送自己的私密影像。

小王遭網戀對象的「假姊姊」恐嚇勒索7萬多元，擔心私密影像威脅其軍旅名譽，在心生恐懼下陸續轉帳及提供無卡提款序號。（示意圖／民視新聞資料照）

然而，當小王無力再提供金錢時，竟收到假姊姊的恐嚇訊息「我妹忘記的是你拍的影片，請問這個夠值錢了吧？」、「我要5萬急用」，甚至威脅「如果不幫忙，我就不知道會不會不小心散布兵營跟妹妹朋友圈」，還揚言「直接上傳意見箱」。小王擔心私密影像外流影響軍旅生涯與名譽，在心生恐懼下陸續轉帳及提供無卡提款序號，總計被勒索7萬5500元，款項全數被趙女與少年提領。事後，小王報警後才發現自己陷入精心設計的詐騙局。

法官認定趙女共謀少年詐騙行為，扮演「姊姊」取款分贓，恐嚇取財判刑9月，全案可上訴。（示意圖／由AI輔助生成）

高雄地方法院審理時，趙女雖辯稱恐嚇行為皆由少年執行，自己不知情，但法官查出，趙女不僅提供手機與帳戶，還扮演「姊姊」角色取款，對整個犯罪計畫知情並參與分贓，兩人有共同犯意。考量趙女過去有毒品、詐欺等前科，且犯後否認罪行、未賠償被害人，法院最終依共同犯恐嚇取財罪判處有期徒刑9月，全案仍可上訴。





