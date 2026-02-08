軍人網戀煲愛自拍「大雕影照」險散布軍營 遇仙人跳姊妹設局慘噴7.5萬
記者林昱孜／高雄報導
高雄一名趙姓女子與少年小宇（化名）因缺錢花用竟聯手設局詐騙，以假名「小茹」透過交友軟體並利用變聲器與軍人阿德（化名）煲愛；阿德以為找到真愛，多次借款給小茹，最後真的沒錢可借，便遭威脅「散布大雕照到兵營」。阿德陸續匯款7萬5500元後，因不堪其擾報警，才知道自己遭到設局。高雄地方法院審理後，依恐嚇取財罪判處趙女有期徒刑9月，全案可上訴。
判決書指出，趙女於112年4月，提供手機並教導小宇使用交友軟體，由小宇化名「阿茹」結識阿德，交往期間小宇利用變聲器佯裝甜美女聲通話，若需當面拿錢，則由趙女出馬謊稱是「阿茹親姊姊」。阿德誤以為遇到真愛，不僅多次借款，更在阿茹要求下傳送「大雕」照片及影片。
豈料，當阿德無力再借錢時，竟然收到阿茹親姊姊的恐嚇訊息：「我妹忘記的是他拍的影片，請問這個夠值錢了吧？」、「我要5萬急用」、「如果不幫忙，我就不知道會不會不小心散布兵營跟妹妹朋友圈」，甚至揚言「直接上傳意見箱」。
阿德擔心私密影像外流影響軍旅生涯及名譽，心生畏懼下陸續轉帳或提供無卡提款序號，總計遭勒索7萬5500元，款項全遭趙女等人提領花用。事後阿德不堪其擾報警，才驚覺這對「姊妹花」根本是設局詐騙。
高雄地院審理時，趙女雖辯稱恐嚇行為皆為小宇所為，自己不知情，但法官查出趙女不僅出借手機、帳戶，更配合演出「姊姊」角色取款，對犯罪計畫知之甚詳且參與分贓，認定兩人有犯意聯絡。考量趙女犯後否認犯行、未賠償被害人，且有毒品、詐欺等多項前科，依共同犯恐嚇取財罪判處有期徒刑9月，全案可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。
