軍人網約嫩妹激愛 車震「吞吐」錄影留念代價慘重！對方家人氣炸報警

一名現役軍人網路約砲少女，兩度在車上激情辦事，遭對方家長發現並提告。（示意圖，Pexels）

身為現役軍人的鄭男透過IG搭訕一名未成年少女，兩人相談甚歡後相約見面。113年9月到10月間，他兩度開車載對方去台南偏僻的停車場幽會。車震時鄭男動起歪腦筋，用手機把性愛過程全拍下來，想要當作私人收藏。事後女生在跟朋友聊天時意外說漏嘴，消息傳到家長耳中讓長輩氣炸，立刻帶著她衝去警局報案。

判決揭露，現役軍人鄭男透過網路交友，多次相約未成年女網友到台南偏遠地區約會，兩度在自用的小客貨車上發生性行為，鄭男並私自用手機拍下性愛片，打算留給自己慢慢欣賞。

少女家長如何發現？

然而，女生後來把這件事當成祕密告訴朋友，家裡長輩輾轉得知此事後火冒三丈，二話不說直接報警處理。警方透過監視器追蹤車牌，掌握鄭男進出停車場的證據，並查扣相關違法影像，鄭男到案後面對鐵證無從抵賴，只能乖乖認罪。

法官審理過程？

法官審理時認為，鄭男法治觀念實在太差，明知不可為卻還亂拍，行為相當不可取。不過看在他案發後態度良好，對所作所為供認不諱，配合度相當高，且與女方家長和解，承諾要分期支付100萬元的賠償金，法官念在他過去沒有前科，決定再給他一次改過自新的機會。最終依依拍攝性影像罪判處他1年4月徒刑，並給予5年緩刑，這段期間他得乖乖存錢賠償那筆百萬鉅款，且手機也被依法沒收。

