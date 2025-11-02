軍人臂章變「台灣陸軍」 前中將：軍隊「去中華民國化」、「民進黨化」

國軍最新主力M1A2T艾布蘭戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍，有民眾質疑臂章上僅有「TAIWAN」字樣，「國旗」及「中華民國」字樣都未出現。前空軍中將張延廷質疑，民進黨就是要完全「去中華民國化」，軍隊原本追求「國家化」，但現在變成「民進黨化」，民進黨用溫水煮青蛙的方式，讓大家習以為常。

國軍最新主力M1A2T艾布蘭戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍！其中專屬紀念臂章設計相當吸睛，不過仍有民眾質疑臂章上僅有「TAIWAN」字樣，「國旗」及「中華民國」字樣都未出現。據了解，「M1A2T成軍典禮紀念臂章」由文化總會攜手青年日報文創品牌青文創，以及漢光系列設計團隊共同打造。

陸軍司令部表示，584旅聯兵三營M1A2T成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，係考量整體規劃設計，結合「為誰而戰、為何而戰-中華民國的生存發展與臺澎金馬人民安全福祉而戰」信念，與右臂中華民國國旗相互輝映。典禮後收執紀念，非常態性配掛。陸軍司令部強調，國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，籲請外界勿過度解讀，持續給予國軍支持。

對此，前空軍中將張延廷2日在中天電視《張雅婷辣晚報》表示，臂章變成「台灣陸軍」，為何要拿掉「ROC」或「中華民國」？民進黨就是要完全「去中華民國化」，變成「台灣陸軍」之後，如果大家慢慢接受，再來就是「台灣海軍」、「台灣空軍」，也把「中正堂」改掉。民進黨用溫水煮青蛙的方式，讓大家習以為常。

張延廷質疑，民進黨並沒有真正務實建軍，現在部隊編現比就很差，大約只有7成，缺了5萬多人，卻編了9千多億元的預算。錢多了，武器裝備沒有拿到，人員也不夠，訓練也不實，在搞意識形態。

張延廷批民進黨，不是真正為了強軍建軍備戰，軍隊原本追求「國家化」，但現在變成「民進黨化」，跟著民進黨走。其實軍隊很簡單，就遵守中華民國憲法。

