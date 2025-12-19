軍人降敵刑期擬翻倍至10年 涉國安法停發退俸

為防堵境外敵對勢力滲透，行政院會18日通過《國家安全法》修正草案，明定現役軍人或公務員故意犯國安法者，將加重其刑至二分之一。同日並通過《陸海空軍刑法》及《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，將現役軍人「降敵罪」刑責提升為最高10年以下有期徒刑，並新增以言語或科技等方式向敵人表示效忠者，將處1年以上、7年以下有期徒刑。

行政院會18日通過《國家安全法》修正草案，現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至½。（圖／國防部發言人臉書）

行政院長卓榮泰指出，境外敵對勢力滲透手法多元且多變，除在台灣發展組織，更透過各種途徑拉攏、吸收國人參與，伺機刺探、竊取機密，危害國家安全。此次修法加重處罰現役軍人、公務員故意犯《國家安全法》之罪，為行政團隊持續推動國安統戰威脅17項因應策略具體作為之一。

國防部表示，因應《國安法》部分條文修正，推動相關修正案。《陸海空軍刑法》第24條修正草案明定，現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑。另提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑。草案也增訂預備與陰謀犯投敵者處罰規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，以防杜敵對勢力滲透。

國防部表示，因應《國安法》部分條文修正，推動相關修正案。（圖／國防部發言人臉書）

關於賴清德總統先前提及要恢復軍事審判制度，行政院政務委員林明昕表示，軍審制度已停擺多年，案件都已在一般法院審理，必須重新開始。行政院花了很多時間盤點所有法條，原本規畫「軍審四法」，但可能將軍事法院組織法、軍事檢察署組織法合併，變成「軍審三法」，盼近期可以完成審查。

國防部指出，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，此次修法也規範軍官、士官於現役或停役期間，涉犯《國安法》等罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與。退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳。

