軍人騙女性友人回家侵犯！硬拗「合意性交」 判3年6月

一名軍人大明（化名）與女子小花（化名）原為朋友，兩人去年8月2日相約外出烤肉，期間大明邀請小花到他在台中大甲區的住處。未料小花竟遭大明侵犯，小花父親得知後立刻報警處理。法院審理期間，大明的律師指稱兩人是合意性交，但法官並不採信，最後法院依《陸海空軍刑法》第76條及《刑法》第221條，判處大明有期徒刑3年6個月。

依據判決書內容，大明當晚先載小花去參加烤肉聚會，然後邀請她到自己的住處「玩貓」。大明以貓在房間為由將小花帶進房間後，意圖強行跟小花發生關係，小花多次拒絕、甚至用腳踢來抵抗、用手推拒，甚至還打大明巴掌，還是被大明性侵得逞。大明犯案後把小花載到小花友人美美（化名）家，小花見到美美後當場情緒崩潰，美美父親打電話告訴小花父親，也找大明回來詢問事發經過，最後小花父親決定報警對大明提告。

法院審理時，美美出庭作證，她表示，一開始小花希望她到阿明家接她，後來阿明將小花載來她家後，小花明顯情緒崩潰、不停哭泣，並向她描述大明性侵行為；美美父親也作證，當女兒告訴他事情經過後，他看見小花情緒依然失控；小花父親在法庭上也表示，他接到電話後立即趕到美美家，詢問大明完整情況後決定報警，不進行私下和解。

大明在庭上坦承有跟小花發生關係，但否認有強制性交行為；大明的律師則稱，小花說遭到性侵時有激烈抵抗，但身上卻無抵抗造成的傷痕，雙方應該是合意性交。法院綜合小花與相關證人證詞以及雙方IG對話紀錄，再加上大明在警局接受詢問、於法庭陳述時，都坦承詢問小花能否發生關係，小花皆「說不行」，可見小花已明確表態不願意跟大明發生關係，大明卻違反小花意願進行強制性交，且大明始終沒有承認自己犯下的過錯，也沒有跟小花達成和解，依軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑，可上訴。

