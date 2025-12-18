軍人「不盡責降敵」重判10年 政院今修法

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會將拍板修正《陸海空軍刑法》等4項法條。資料照



為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天（12/18）將拍板修正4項修法，其中《陸海空軍刑法》修正草案，針對現役軍人「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判10年；如果有言語、舉動、文字等對敵人表示效忠行為，最重可處7年有期徒刑。

總統賴清德今年上半年主持國安高層會議時，因應境外敵對勢力滲透，曾提出17項策略，行政院盤點修法，今天院會將討論《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」共4項法條修法。

廣告 廣告

其中《陸海空軍刑法》部分，將修正第24條，提高「不盡其應盡之責而降敵者」法定刑，由現行1年以上、7年以下有期徒刑，修正為3年以上、10年以下有期徒刑。另外增訂陰謀犯及預備犯，處6個月以上、5年以下有期徒刑。

此外，「對敵人為效忠表示」處罰，包括以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處1年以上7年以下有期徒刑。

更多太報報導

潘孟安未出席「政院不副署」專報 張惇涵喊合憲：菩薩畏因眾生畏果

雪地中感人一幕！北極熊「收養」陌生幼熊 科學家動容

女嗑藥配酒四肢扭曲 男友「邊拍影片邊笑」！延誤送醫不治