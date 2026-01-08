軍人「對敵效忠」標準模糊 王鴻薇：應明確規範違法範圍

立法院司法及法制、外交及國防委員會於今（8）日聯席審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案。針對草案中「對敵效忠」定義，國民黨立委王鴻薇質疑標準過寬，擔憂基層官兵無意識觸法，建議應明確規範違法範圍，避免產生入人於罪的疑慮。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

司法院在提出的書面報告中指出，「效忠之表示」涵義廣泛，為防範可罰性範圍過度擴張，建議增加適性犯要件。報告中舉例，應補充「足以生軍事上之不利益者」作為限制；若未達此程度，則改以《陸海空軍懲罰法》規範違紀行為，較符合比例原則與刑罰最後手段性。

王鴻薇在質詢時提到，現行條文僅有一條，但第一線國軍弟兄多為20多歲的年輕役男，她擔憂此次修法若未釐清標準，可能導致這些年輕人在毫無意識的情況下誤觸法律紅線，進而面臨一年以上有期徒刑的刑責風險。

《陸海空軍刑法》修正仍有問題待釐清。（圖／國防部發言人臉書）

王鴻薇進一步舉例，若有役男與中國籍女友互相在身上刺刻「忠誠」二字，是否會被認定為對敵效忠。她質疑此類私人情感表達是否構成觸法，並引用司法院意見，建議在條文中加入「足以生軍事上之不利益者」的文字，要求國防部說明看法。

國防部法務司長吳逸聖對此說明，現役軍人若對敵人做出效忠表示，實際上已對國家軍事安全及利益造成實質危害，且可能遭敵方利用進行心戰宣傳。不過，吳逸聖也補充，具體案件仍需由檢察官依據事實認定進行處理。

王鴻薇強調，原則上同意修法方向，但法律條文必須具備明確性，以免第一線官兵動輒得咎，甚至演變成變相的文字獄。她呼籲後續修法應參考司法院建議，避免因定義模糊而容易入人於罪。

