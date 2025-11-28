軍備局前少將貪污判12年丟退休俸 檢上訴：罪行重大判太輕

國防部前少將張大偉涉貪一審被判刑12年，上訴後吐出2800萬賄款，請求輕判，高等法院今開庭，高檢署認為一審判刑過輕。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕時任國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉被控利用空軍作戰指揮部「福興營區」改建案貪污，涉嫌向標下工程的中華工程公司索賄4500萬元，得手2800萬元，一審即認罪，卻辯稱已把其中2000萬元放進金爐花2天燒光、其他的已花光，被依貪污罪重判12年徒刑；高等法院今審理，張大偉和律師主張，張上訴高院後已繳回2800萬元，主張一審判刑太重，但高檢署仍主張，張收賄罪行重大，應加重其刑，下次庭期定明年2月6日。

張大偉(58歲)因此貪污案遭國防部免職，監察院也將他彈劾，移送懲戒法院進行懲戒，懲戒法院判張免職確定，張亦被剝奪領取月退俸資格。

檢方調查，2017年間，預算達30億4000萬元的國防部「公館營區營舍整建統包工程」標案由中華工程得標，張大偉涉嫌索賄，金額由3000萬元一路提升至4500萬元，最後得手2800萬元。

新北地院審理時，張大偉認罪，卻推說是中工主動行賄，且約定金額僅3000萬元，而他沒看過這麼多錢、也怕家人知道，一直藏在家裡，得知檢調盯上後，已在親戚家金爐內把2000萬元燒光，餘款則用於裝潢士林房產及生活開銷。

新北地院去年11月審結，依貪污罪的職務行為收賄判張大偉12年徒刑、褫奪公權6年；同案被告方面，威京集團總裁沈慶京胞弟、時任中工董事長兼總經理辦公室主任的沈慶光被判刑4年，另有中工多位主管、白手套等亦被判刑。

全案上訴到高等法院行準備程序庭，高檢署公訴檢察官羅松芳斥責張大偉身為少將，其貪污情節曲折，而國家名器卻變成貪污工具，張大偉前後收取的款項，就是要繳回，否則開庭沒有意義，檢察官無法容忍張大偉還擁有犯罪所得，「服刑完畢回頭享受犯罪所得」；羅堅稱「繩之以法的前提，就是把貪污的錢拿出來」，張要把錢繳出來，再行審理。高院認為羅松芳主張有理，諭令張大偉應將賄款繳回，張認罪，將賄款2800萬元繳回國庫。

高院今上午開庭，傳喚張大偉、沈慶光(72歲)等人出庭，檢方對張、沈均提起上訴，高檢署主張一審判刑太輕，張未於第一時間、而是直到上訴高院才將2800萬元不法繳回國庫，並無減刑的適用。

不過，張大偉和沈慶光均主張一審判刑過重，檢方上訴無理由，張和律師指出，張一審即認罪，也繳回犯罪所得，具悔意，一審判刑太重。

威京集團總裁沈慶京胞弟、時任中工董事長兼總經理辦公室主任沈慶光，涉營區改建案，一審被判刑4年，全案上訴，高院今開庭。(記者楊國文攝)

