軍備局南工處邀「談判大叔」 分享溝通藝術

記者孫建屏／高雄報導

為提升同仁在處理複雜工程與營產任務時的溝通協調能力，國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處今（16）日邀請知名談判專家、暢銷書《焦慮，請慢用》作者陳侯勳（談判大叔），以「被動談判術」為題分享實務精髓，引導同仁轉化談判思維，精進專業素養。

陳侯勳在演講中，以多年的實務經驗，引導南工處同仁思考談判、溝通的藝術，並透過分組討論、問答遊戲和角色扮演、狀況演練，說明在談判過程中可能發生的不利因素，以及有效溝通，輕鬆風趣的授課方式，受到台下相當熱情的回響，氣氛熱烈。

廣告 廣告

「談判講的不是雙贏，而是要讓對手覺得他贏；談判的對象不是對手，而是他的心理預期。」陳侯勳指出，傳統觀念認為談判是比拚「口才」或「講道理」，但在實務上，談判其實是「行為語言」的博弈，其核心在於管理「焦慮」，讓對手感到他說明你接受了一個不可能接手的條件，甚至最後可以有向別人炫耀的故事，這在軍事營產管理中常見的土地收購，或工程協調場景時，讓對手在心理上覺得自己是贏家，進而達成雙方的共識。

陳侯勳也提出「被動談判術」的核心三部曲「答應、拒絕、離開」，特別強調「答應要慢，拒絕要快」的原則，慢速答應能讓對手更珍惜成果，並擔心我方反悔；而第一時間的快速拒絕，則能有效劃定戰場範圍，壓低對方的心理預期。

南工處處長許上校總結時表示，工營中心同仁經常需面對民間地主或承商，如何在高壓環境下維持專業並達成任務，談判技巧至關重要；勉勵官兵、同仁將所學的「行為語言」運用於日常溝通中，不僅要具備專業知識，更要擁有「拒絕的能力」，以贏得對手的尊敬，並順利推動各項任務。

軍備局工營中心南工處邀請談判專家陳侯勳以「被動談判術」為題分享實務精髓，令官兵、同仁獲益良多。（記者孫建屏攝）

陳侯勳輕鬆風趣的授課方式，並結合分組討論、實況演練，受到台下相當熱情的回響，氣氛熱烈。（記者孫建屏攝）

陳侯勳致贈分組競賽獲勝南工處同仁每人一本簽名著作。（記者孫建屏攝）