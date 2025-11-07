軍備局啟動無人載具前瞻技術多元整合 開發軍民通用技術造福產業

〔記者吳哲宇／綜合報導〕政府力拼無人機產業升至2030年突破400億元產值，軍備局明年至2028年將編列10.1億餘元預算，執行「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，力求開發軍民通用無人機技術，考量在無GPS或受干擾下，提供即時定位資訊，並投入快速製造與高密度電池篩選整合技術，讓無人載具仍能正常運作，並以去除紅色供應鏈與帶動無人機多元用途為技術發展目標。

根據國防部向立法院報告，軍備局自明年至2028年，將花3年的時間編列10.1億餘元預算執行「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，明年將執行5.07億餘元。

另據國防部年度預算書，該計畫還將整合跨部會資源與產學研技術能量，以國內的國防及公部門需求為基礎，推動無人載具、防禦系統及水面及水下載具自主研發能量發展，打造創新研發及生產製造產業聚落，完善國內無人載具產業發展。

而軍備局此案涉及的項目，涵蓋光電雷射、複合材料、通訊抗干擾、導航定位及無人載具、低軌衛星等關鍵技術。以明年為例，將置重點於水下偵蒐光電系統細部設計與測試規劃、低軌衛星定位技術數值模擬平台、建立中大型連續纖維複材的基層製造能量等。

至於後年及2028年，國防部預算書陳述，將進一步執行如機體結構纖維複材及關鍵金屬零組件製作、低軌衛星定位雛形地面測試，還有多模式空用雷達成像模組環境測試與無人載具飛行測試，以及水下偵蒐系統水下實際測試等。

