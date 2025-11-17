軍備局第202廠前往蘇澳地區災後復原工作 展現軍民一家親精神

軍備局生產製造中心派官兵前往災後復原工作。(圖:軍備局第202廠提供)

▲軍備局生產製造中心派官兵前往災後復原工作。(圖:軍備局第202廠提供)

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成當地重大水患，其中知名蘇澳冷泉災情慘重，多處自然湧泉口遭泥封，湯屋、戶外露天池也都泡在泥濘中，現場雖已啟動抽水作業，但後續仍須由人工入場清刷，加上設備維護等，復原期恐須長達一個月。為此，軍備局生產製造中心第二０二廠十六日表示，於十五日支援陸軍蘭陽地區指揮部執行蘇澳地區暴雨災後復原工作。

蘇澳洪水退去後，宜蘭縣政府、鎮公所及國軍多日投入災後復原工作，鎮內主次要道路大致完成廢棄物清運，已進入最後清消作業，不過知名蘇澳冷泉園區及阿里史冷泉二處災情慘重，大量泥水擱置池中，還堵塞泉口，營運全面停擺。

二０二廠在完成救災任務整備後，由歐中校帶領官兵及裝具，前往蘇澳鎮中山路、華山路及中原路一帶，執行市容復原、倉庫清理等工作，協助地方早日恢復往昔。強調，守護人民生命財產是國軍責無旁貸的職責，單位在地方民眾有需求時，將即時投入救災及災後復原，以實際行動展現「軍民一家親」的精神。