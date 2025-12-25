軍備局202廠慶耶誕 傳遞節慶溫馨

軍備局生產製造中心第202廠舉辦「手作聖誕花圈」及「教保中心發送幼兒糖果」活動。(圖:軍備局生產製造中心第202廠)

軍備局生產製造中心第二○二廠為了讓官兵及同仁們在忙碌的工作之餘，放鬆身心，特別在二十四日舉辦「手作聖誕花圈」及「教保中心發送幼兒糖果」活動，全程由政戰主任江上校主持並與大家同樂。

活動首先由江主任說明行憲紀念日的由來，以及我國憲法的制定及施行的過程。隨後，由國際園藝治療師林靜君老師教導與會人員利用諾貝松、乾燥花材、香氛蠟燭和聖誕節慶飾品，親手製作專屬於個人風格的聖誕花圈，不僅讓大家體驗製作過程的心得及喜悅，並享受完成時的成就感，讓大家能舒緩壓力，專注感受植物的自然藝術之美。

完成手作耶誕花圈活動後，江主任轉往營區內的職場互助教保服務中心與就學小朋友同樂。當江主任頭戴聖誕帽，以「聖誕老公公」的裝扮出現時，讓教保中心的小朋友們發出尖叫聲並興奮不已，而聖誕老公公在現場發送糖果和五顏六色的汽球時，不僅讓每位小朋友笑逐顏開，也讓幼兒園度過歡欣愉悅的下午時光。

江主任表示，舉辦此次聖誕手作及贈送糖果活動，除了希望官兵同仁們在忙碌工作之餘，能適時放鬆身心，也希望能營造溫馨友善的職場環境，將愛與溫暖傳遞給教保中心的全體小朋友們。