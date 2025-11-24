軍備局48750架標案要來了 雷虎、邑錡等無人機股大漲 做遙控玩具的廠商也想變身成無人機廠

軍備局24日公告將舉行5款無人機採購的廠商說明會，並要求廠商提供報價，根據公告內容，未來兩年將採購至少4萬8千多架無人機。（攝影／鄭國強）

軍備局生產製造中心將在11月27日上午10點，在南港辦理徵商說明會，藉此作為機關編定採購計畫運用及參考依據，目標2026、2027兩年共採購4萬8750架五大款無人機，包括中遠程和近程的自殺式無人機，消息一出無人機通通上漲，邑錡（7402）、雷虎（8033）早早亮燈漲停，亞航（2630）漲4.67％、漢翔（2634）漲3.88％。

軍備局公告，2年內採購4萬多架無人機

這次軍備局的說明會，主要公開徵求報價單，計畫中預計籌購總數為48,750架，分項採購品名及預估數量有(一)沉浸式無人機：115年7,500架、116年26,500架。(二)投彈式無人機：115年1,020架、116年3,120架。(三)中程自殺式無人機：115年980架、116年3,060架。(四)小型自殺式無人機：115年1,340架、116年4,520架。(五)濱海監偵型無人機：115年350架、116年360架。

從軍備局的公告可以看出，投彈式、中程自殺式無人機、小型自殺式無人機這種比較近程的，單價相對較低的，單一項目數量都4、5千架以上，國內能供應的廠商應該不少，但還需要一些條件篩選，在測試的時候，有些廠商就會被淘汰。

將召集廠商，針對自殺型等五款機種報價

標案條件中有非紅色供應鏈條款，軍備局公告說，「各型無人機須於國內產製或組裝(國內組裝之定義依財政部關務署進口貨物原產地認定標準及海關進口稅則認定)，其零(組)件除禁用陸製(牌)元件及產品(牌)外，應優先採用國內產製零(組)件，後續將納入評選項目。」

軍備局生產製造中心將在11月27日上午10點，舉辦徵商說明會，廣邀廠商在26日中午前回覆參加意願。

消息出來後，無人機概念股全面上漲，易發（6425）、創泓科技（7714）也都漲停，世紀*（5314）、今國光（6209）、長榮航太（2645）漲幅都超過4.3％。然而根據軍備局的標案，一台無人機採購單價大概多少呢？自殺式無人機，也有區分較精密的和一般的，單價200萬到400萬不等，能飛的越遠、抗干擾越強，單價越高。消耗型的較低。

許多遙控模型廠商，也升格變成無人機廠了

實際上，許多作模型遙控玩具的台廠，在這一波突然都「升格」變成無人機廠商了，把原來所有的部件都換成更貴、更好的部件，似乎就製造的出無人機，技術障礙較高的是天線、遙控模組、衛星定位等等，可以從類軍工廠商挖角過來。

反之，國內有一批無人機廠商早就和波蘭默默合作，有些已經前進東歐去設相關零組件廠，而在股票市場中，很多號稱無人機廠商過去根本不是做無人機的，作出來的產品，能不能過軍方那一關，還真的很難說，根據業界人士透露，可能在明年2月測試試飛。

