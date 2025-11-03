「軍傳媒美韓造船聯盟改寫西太平洋核潛艇量能（上）

隸屬於第 78 直昇機海上打擊中隊（Helicopter Maritime Strike Squadron 78，「魔術師」Magicians）的 MH-60R「海鷹」（Sea Hawk）直昇機，於 2025 年 9 月 15 日與智利海軍柴電潛艦「湯姆森號」（CNS Thomson，舷號 SS-20）進行吊掛演練（DVIDS）

上月底美國總統川普在社群平台上發文表示，已同意南韓提供核潛艇技術。韓國長年向美國爭取出售核潛艇技術終於得償所願，以下將從4個觀點進行分析：

出售韓國核潛艇技術：是必然還是偶然？ 韓國會發展獨立的核潛艇系統嗎？ 韓國擁有核潛艇的目的是什麼？ 韓國擁有核潛艇與AUKUS的競合關係

出售韓國核潛艇技術是MASGA的必然

美國造船工業長期衰落已造成美國海軍戰力嚴重影響，2025年10月號美國海軍學術月刊(Proceedings) 才專文指出：以現有美國造船能量，需花費30年才能達到66艘可作戰核能攻擊潛艇(SSN)目標，還不包括澳洲AUKUS計畫額外的3至5艘攻擊潛艇。相對來說中國解放軍海軍在2035年將擁有80艘潛艇，將嚴重影響美國在水下的主導地位。

廣告 廣告

為解決海軍缺乏造船能量困境，2025年3月美國提出《海軍準備狀態保障法》，開放日本、韓國等盟國協助建造軍艦。4月川普發起貿易戰後，南韓政府提出「讓美國造船再次偉大」(MASGA)計畫作為回應，承諾未來投入1,500億美元專案資金支持並重建美國造船業。

事實上南韓韓華海洋集團於2024年即投資美國費城造船廠，而隨著MASGA計畫提出，今年8月韓華海洋進一步宣布追加50億美元擴建費城造船廠核心設施。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」美韓造船聯盟改寫西太平洋核潛艇量能（上）