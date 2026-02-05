「軍傳媒」世界衝突下的原油運輸：海權競爭、制裁機制與能源供應重塑

在21世紀的地緣政治環境中，原油不再是單純的商品，它既是各國能源安全的基礎，也是國際政治與軍事博弈的核心資源之一。隨著俄羅斯對烏克蘭的全面軍事行動、美國近年對多個產油國施壓，以及中東地區持續的緊張狀態，全球原油市場與運輸體系正經歷深刻變革。原油供應鏈的每一次扭曲，都會迅速映射到海運路線的調整、航運成本的增加，以及能源市場的重新分配。

在這場結構性重塑中，戰略大國通過經濟制裁與海上執法力量，不僅影響對手的能源收入，更直接介入原油運輸的權力架構，重塑世界能源供應網絡。

從戰略資源到戰略目標，美國的制裁實踐與海上執法

美國自冷戰結束後，便已將能源供應安全納入國家戰略核心；尤其是在俄烏戰爭爆發之後，華府對俄羅斯能源出口實施多輪制裁，企圖削弱莫斯科的戰爭資金來源。這些制裁措施不僅限於金融與貿易範疇，還包括對油輪、船舶公司與相關物流網絡的限制，催生了所謂的「影子船隊（Russian shadow fleet）」，一個為規避西方制裁而出現的俄籍或無國籍油輪網絡。

美國自去年12月起就加強對委內瑞拉石油出口與相關「影子船隊」的制裁與執法行動，鎖定涉嫌規避制裁的油輪運輸網絡後，一連攔截數艘載運石油離開委內瑞拉的船隻，12月美國海岸警衛隊試圖在加勒比海登船檢查正在駛往委內瑞拉，懸掛圭亞那國旗的「貝拉1號」，然而這艘油輪突然改變航向，並將船名改為「馬裡內拉號」（Marinera），同時懸掛俄羅斯國旗，並朝向北大西洋行駛。 2週以來，英國與美國海岸警衛隊一直追蹤該船，馬裡內拉號緊急向俄羅斯申請入籍，同時在船體懸掛俄羅斯國旗，據傳俄羅斯也派出一艘軍艦護航，表達支持並庇護的意思，然而在北大西洋靠近冰島的公海海域，美國海岸防衛隊（USCG）攔截了該船，數架隸屬美軍的特種直升機從英國基地起飛直撲北大西洋，雖然馬裡內拉號大幅更改航向試圖逃脫，仍遭美方艦艇包圍，最後直升機空降幹員登船扣押了該船。 這次的行動並未有美俄雙方軍艦對峙的情形，但也清楚表明美國願意接受衝突增溫的後果。美國這種「阻斷委內瑞拉石油出口」的行為已超國執法所需，反而逼近「有限度海上封鎖（blockade-like enforcement）」，它不一定宣告為戰時封鎖，這意味著美方不只在追「一艘船」，而是在對整條鏈施壓：航運、掛旗、AIS訊號管理、港口裝卸、金融與保險，都可能被當成戰略打擊的方式，這是一種「不開戰但能削弱對手資金流」的手段。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」世界衝突下的原油運輸

U.S. Coast Guard photo