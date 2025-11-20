「軍傳媒」五四工兵群戰鬥工兵營第三連 中士副班長謝婷如

五四工兵群戰鬥工兵營第三連 多用途橋車（軍傳媒）

陸軍八軍團五四工兵群，是陸軍三個工兵群中駐守在南部的單位，主要負責臺南、高雄及屏東等地區的工兵支援作業。駐紮在台南的五四工兵群，民國43年由工兵二十團更名為五七一工兵總隊，隸屬第一軍團；民國59年改為五四戰鬥工兵群，編配四十三軍，單位曾駐紮金門、馬祖、澎湖、嘉義等三個外島都駐紮過。

民國79年陸精六號案，改隸八軍團後指部，並移調台南平實營區，而在精實案縮減人力目標下，將花防部、澎防部及三三三師工兵營納編成為五四工兵群，直屬八軍團，並於民國99年進駐新化知義營區。五四工兵群是南部地區唯一的工兵群，經過精實案改編之後，如今下轄群部連（下轄通信組、行政組、給水排）、戰鬥工兵營、工兵支援營（下轄架橋連及裝備連）。

任職於五四工兵群戰鬥工兵營戰鬥第三連的中士副班長謝婷如，出身於新北市，高中畢業前受教官的啟發，得知從軍之後有著穩、有保障的職涯發展、以及滿20年的退休金制度，對她很是吸引，因此選擇了陸軍專科學校士官二專班就讀，並在二年級畢業時，依照興趣選擇土木工程科，也確定之後是任職於工兵群，有別於多數人會選擇離眷住地的單位服役，而獨立的謝婷如刻意選擇南部的五四工兵群任職。

