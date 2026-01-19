「軍傳媒」俄烏戰爭消耗戰下的防空真相

烏克蘭戰場上出現名為「Franken-SAM（弗蘭肯-薩姆）」防空網，其名稱來源自不少人耳熟能詳的科學怪人童話，童話中科學家名為維克多·法蘭肯斯坦 (Victor Frankenstein)，以屍體拼裝出人造人，「FrankenSAM計畫」目的是讓烏克蘭將西方防空飛彈整合進原有蘇聯式防空系統中，以補足烏軍防空能力不足。

烏克蘭雖然獲得美國愛國者飛彈的援助，但單一飛彈成本高，且烏克蘭獲得的愛國者飛彈數量不足，為了目標是提升烏克蘭面對俄羅斯巡航導彈、無人機與固定翼攻擊機的防禦能力

FrankenSAM計畫起源

在全面戰爭條件下，軍事創新往往不是源於實驗室，而是來自前線的迫切需求。烏克蘭在面對俄羅斯持續、高密度、多樣化空中威脅的情況下，發展出一套被西方軍事圈稱為 FrankenSAM（Frankenstein Surface-to-Air Missile） 的防空整合模式。這並非單一武器系統，其核心精神在於不等待完整制式裝備到位才能發揮戰力，而是將現有資源最大化轉化為可用戰力。

FrankenSAM 計畫的本質，是將不同來源、不同世代、不同設計邏輯的防空元件強行整合，在短時間內建立足夠密度的防空火力，以因應俄軍的飛彈、無人機與巡弋飛彈等輪番消耗式攻擊。這種模式在和平時期往往被視為不是標準作法、風險高、後勤維保困難，但在戰爭中，卻展現出極高的戰術彈性價值。

