「軍傳媒」俄羅斯與中國空軍威脅演變對台灣空防的警訊

2022年以來，俄羅斯與中國空軍的發展軌跡顯著改變了西方對空中優勢的基本假設。俄羅斯在烏克蘭戰爭中雖承受高強度損耗，卻透過實戰經驗與防空整合重塑其威脅形態；中國則在戰機數量、射程與指管鏈路方面完成結構性躍升，首次在印太地區對美國及其盟友構成實質性的空優競爭壓力。

從歐洲到印太，空優不再是預設條件

在冷戰結束後至2010年代中期，西方軍事規劃普遍建立在一項隱性前提之上，就是一旦爆發高強度衝突，美軍及其盟友可在短時間內奪取並維持空中優勢。然而，過去三年的戰爭與軍力發展隱隱傳遞出新的訊息，這項前提可能 已不再適用。

根據英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）2026 年Insights Paper《The Evolution of Russian and Chinese Air Power Threats》在其研究中明確指出，無論是俄羅斯在歐洲戰區的作戰模式，或中國在印太的空軍建構方向，其共同目標並非全面擊敗西方空軍，而是提高西方取得空中優勢的成本與時間。對台灣而言，這項變化尤為關鍵，台灣不僅是印太地區的戰略前沿，其空防體系在衝突初期即承受來自解放軍的最大壓力，幾乎不存在「戰爭緩衝期」，空防體系的成敗直接決定了後果。

俄羅斯空軍的啟示，消耗未必等於削弱

俄羅斯空天軍（VKS）在烏克蘭戰爭中的損失，可能導致西方評估失誤，單純以戰機損失數量判斷威脅強度，極可能低估實際俄羅斯空天軍在高損耗下的能力保留。依據RUSI與多個開源戰損資料，截至2025年，約有130架固定翼飛機在烏克蘭戰場被擊毀或重創，其中以Su-25與Su-34損失最為顯著。然而俄羅斯在過去三年間仍持續生產與交付Su-34、Su-35S、Su-30SM2以及少量Su-57，艦載與先進戰術機群規模未明顯縮減。

且雖然俄羅斯空天軍（VKS）固定翼飛機可能損失超過130架。然而，這並未導致俄軍空中作戰能力的崩解，原因在於其作戰模式已從「奪取空優」轉為「限制對手空中自由」。且俄羅斯基於戰地需求快速提升空勤與地空協同效能，空軍飛行經驗與GBAD（地對空防空）整合水平明顯提升，這表明在經歷俄烏戰爭的戰場洗禮後，VKS 的作戰熟練度與戰術靈活性已有顯著改善，尤其是在與綜合防空與電子戰系統協同作戰方面更具實戰基礎。

