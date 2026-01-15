「軍傳媒」前線國家的生存邏輯，立陶宛重塑國防戰力結構
在歐洲安全秩序因俄烏戰爭而徹底動搖的今日，波羅的海三小國重新站上地緣政治與軍事戰略的最前線，其中立陶宛的國土面積不大、人口僅約28 萬，卻夾在俄羅斯加里寧格勒飛地與白俄羅斯之間，戰略縱深可以說是沒有，與台灣的處境類似，對立陶宛而言，戰爭並非抽象遙不可及的戰略討論，而是一個不知道何時、或以何種形式發生的現實問題。
在這樣的安全環境下，立陶宛雖然加入北約，但過去三年所採取的一連串國防政策與軍事投資，已不再只是符合北約要求為目標，而是明確朝向一套前線國家面對生存快速將國防模式轉型，以最快速度生成戰力、把盟軍嚇阻力量釘死在本土、並讓潛在侵略者在戰術層級就必須付出高昂代價。
國防預算的結構性跳升
俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲多數國家開始提高國防預算，但立陶宛的做法明顯更為長遠，立陶宛政府並未把國防加碼視為一次性因應危機的特別支出，而是直接調整為長期結構性支出政策。
立陶宛已正式承諾將國防支出穩定維持在GDP的3%以上，並在2024年後進一步討論提高至3.5%，甚至在政策文件中提出自2026年起挑戰5%以上的可能性。若此目標落實，立陶宛將成為北約成員中，國防支出占比最高的國家之一。
這種高比例投資的真正目的，並非單純擴充軍力規模，而是縮短戰力生成時間。在立陶宛的戰略規劃中，面對俄羅斯的可能侵略，時間本身就是最稀缺的資源。透過高預算密度，立陶宛試圖同時壓縮裝備交付期、訓練週期、基礎設施建設期與後勤整合期，確保在五年內讓軍力結構出現質變，而非僅是數量上的增長。
