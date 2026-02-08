「軍傳媒」勁蜂四型能否成為台灣未來空中不對稱戰力

在全球軍事科技快速轉向「無人化、分散化、低成本高消耗」的當代戰場環境中，如何在可承受的預算範圍內，快速建立具備實戰韌性的空中戰力，已成為各國防務規劃的核心命題。美國 Kratos Defense & Security Solutions 近二十年來所走出的發展路線，正是此一思維的具體實踐；而近日公開中山科學研究院（中科院）與 Kratos 合作開發的「勁蜂四型（Mighty Hornet IV）」高速攻擊無人機，則可視為這套理念在台美防務合作脈絡下的在地化落實。

Kratos，從系統工程起家的國防公司

Kratos Defense & Security Solutions 成立於 1994 年，最初並非以硬體武器平台聞名，而是一家專注於國防系統工程、通訊、模擬訓練與網路安全的技術服務公司。進入 2000 年代後，隨著美軍在伊拉克與阿富汗戰場上深刻體會到「數量、持續性與成本交換」的重要性，Kratos 逐步將重心轉向無人系統與靶機市場，並以併購方式整合多家航空無人載具與噴射靶機製造商，建立今日的無人航空產品線。

Kratos 與傳統大型軍工企業最大的差異，在於其鮮明的產品哲學：「不追求單一平台的極致性能，而是以可量產、可快速整合、可承受損失為核心目標」。這樣的策略，使其在美國空軍「可消耗（attritable）」與「協同作戰飛行器（Collaborative Combat Aircraft, CCA）」概念興起時，能迅速站上關鍵位置提供支援。舉例來說，目前 Kratos 在無人航空領域最廣為人知的產品，包含 MQM-167、MQM-178 Firejet 等高速噴射靶機家族，以及進一步衍生成具備實戰潛力的攻擊與協同作戰無人機。其中，諾斯羅普·格魯曼公司將以其自身的無人作戰能力和自主指揮能力與Kratos 公司的XQ-58A（女武神）無人機結合，於2026年1月獲得美國海軍陸戰隊聯盟特遣部隊（MCCA）的標案，這正是其戰略轉型的象徵性成果。

