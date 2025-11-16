「軍傳媒」台灣之盾的必修課，從以色列分層防空看台灣的挑戰

於九棚發射場實施的愛國者飛彈試射（軍傳媒）

賴清德總統於國慶演說提出「台灣之盾」一詞之後，成為後續媒體多拿來引用的名詞，但是在口號之下，台灣盾代表的實質意義，其實就是分層防空的概念，我們就來探討一下分層防空的組成與效益。

分層防空（layered air & missile defense, IAMD）旨在透過多層感知、多波段攔截與多兵科協同，降低各類空中威脅的穿透率，並把有限的攔截資源配置到「最該打的目標、最划算的高度與距離」。北約對 IAMD 的官方定義強調，必須整合偵搜、指揮控制、電子戰與動能攔截等要素，以達到嚇阻或降低空中與飛彈威脅的效能。典型的分層概念可劃分為遠程／高層、中層、近層（或末端 C-RAM/SHORAD）以及所有橫向支援的綜合體系：遠程／高層用以對付中長程彈道飛彈（含終端或大氣層外段）；中層用以對付有人戰機、巡弋飛彈、部分遠程火箭與中高空無人機；近層／末端則專注低空直升機、短程火箭、迫砲彈、中小型無人機與滑翔炸彈等「低慢小」威脅；橫向支援則包括派遣有人戰機攔截、電子戰壓制干擾以及機動偽裝等手段，形成縱深與側向互補的防護網。

針對不同威脅類型，分層防空的技術與戰術也各有側重。彈道飛彈以高速拋物線彈道為特徵，末段速度極高、可攔截時間短，故需以大氣層外與高空的「hit-to-kill」攔截（例如 Arrow-3 類型）或在高空末端以 PAC-3、天弓三等攔截器配合預警雷達、航太紅外與整合指管來進行攔截；遠程火箭與多管火箭的特性是大量發射、飽和攻擊且單枚成本低，應以高射速且單次攔截成本低的近至中層系統（如 Iron Dome／C-RAM 類）承擔，透過射程與高度的交疊覆蓋將壓力分散到上層系統；巡弋飛彈常透過低空掠地與地形貼近迴避雷達側瓣，因而需仰賴中層長程地對空系統（如 David’s Sling 類）、機動雷達網、機載預警（AEW&C）與戰機 CAP，以及海基 C-Dome 等近域防空資源；無人機（含滯空攻擊型 loitering munitions）因尺寸多樣、速度低且紅外特徵微弱，且可群組飽和發射、成本極低，因此應採用多手段疊加的防禦策略，結合低成本動能武器（機砲、近防飛彈）、電子戰干擾／誘導、網路化偵警，並逐步納入高能雷射以解決「每發攔截成本」的劣勢。以色列即在分層中試圖以 Iron Beam 等高能雷射來補位，針對無人機與火箭等低成本目標降低攔截成本。

