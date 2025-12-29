「軍傳媒」台灣海軍的掃雷戰力，海軍永嘉軍艦
水雷戰在現代海戰中仍具有極高的非對稱價值。相較於昂貴的戰艦與飛彈，水雷成本低廉、布設隱密卻能有效封鎖航道，造成敵方艦艇巨大威脅。載可能的台海衝突中，水雷能當作防衛武器，威脅解放軍海軍的艦隊阻止兩棲登陸行動，與能反向成為台灣航道暢通的威脅，因此維持一定的掃雷戰力仍是台灣不可偏廢的能力之一。
來自二戰的美國掃雷艦
永嘉軍艦原為美海軍掃雷艦 (Mine Sweeper Eleet)，為美國Guly Shipbuilding造船廠，於 1943 年 3 月 16 日安放龍骨，1943年9 月 6 日下水，1944 年1月 20日在美國阿拉巴馬州成軍，命名為 USS Implicit, AM -264，曾參加二次世界大戰多次戰役，負責執行掃雷任務。1946年11月16 日於菲律賓蘇比灣 (Subic Bay) 從美國海軍除役。
1948年6月15 日美國海軍將該艦列為戰後剩餘物資，以美援名義由菲律賓拖至臺灣高雄港移交我國，我海軍於接收此艦後立即成軍，命名為「永嘉」，編號為47。同時並進廠由我造船廠進行整修及加改裝工程，1948年11月完工後正式服役，先後隸屬海防第二艦隊、海軍第一艦隊、第二艦隊及水雷部隊，擔負警戒、巡弋護航及掃佈雷等任務。
1949年4月23日第二艦隊司令林尊在南京江面叛變，17艘軍艦及16艘砲艇被扣，永嘉軍艦率不願投共的9艘軍艦突圍，在損失2艘的情況下抵達上海，艦長陳慶堃中校因此榮獲青天白日勳章。1970年8月該艦因機件老舊、維修困難而除役。
