「軍傳媒」台灣近程防空戰力的現實與轉型

1980年代末期，國軍向美國採購AIM-7麻雀飛彈及其陸射發射器，並整合至「天兵」防空雷達系統之中。該體系以拖曳式射控雷達車為核心，搭配35公厘防空快砲與四聯裝麻雀飛彈發射架，構成彈砲混合的基地要域防空配置，主要部署於機場、油彈庫、指揮所等關鍵固定設施周邊，負責攔截低空飛行的巡弋飛彈與突入近程的空中威脅，成為國軍最後一道防空屏障之一。

一套典型天兵系統，編成包括一輛射控雷達車、兩門35公厘快砲，以及兩具四聯裝麻雀飛彈發射架。由於麻雀飛彈採半主動雷達導引方式，系統必須在終端接戰階段持續以照明雷達照射目標，確保飛彈能接收反射訊號完成導引。此一設計在冷戰末期具備實用性，但在現代戰場環境下，對電子干擾的敏感度與有限的同時接戰能力逐漸浮現；當多批目標自不同方位、高度發動飽和攻擊時，照明與射控雷達的處理能力便成為整體防禦效能的瓶頸。

俄烏戰爭初期，烏克蘭為因應俄軍密集的巡弋飛彈攻擊，向國際社會徵求各型防空裝備。台灣退役的鷹式防空飛彈經美方回購後轉交烏克蘭使用，證明即便是較舊世代的防空飛彈，在面對速度較慢、飛行剖面明顯的巡弋飛彈與無人機時，仍具備實質攔截效能。同時，烏克蘭也大量運用防空快砲與機槍，填補飛彈射界與成本曲線的缺口，凸顯「低成本防空手段」在高強度消耗戰中的不可或缺性。

對國軍而言，現役天兵／陸射麻雀防空飛彈系統正承受兩項結構性壓力，其一是威脅型態的根本改變：現代飽和攻擊已不再侷限於多架有人機，而是結合無人機、巡弋飛彈與誘餌的多批次、多軸線「系統性壓迫」，使仰賴半主動雷達照射的火控模式難以兼顧所有來襲目標。其二則是體系整合與生存性問題：天兵與陸射麻雀皆屬拖曳式系統，雷達、快砲與發射架通常部署於數百公尺範圍內，在機動移防、分散部署與抗偵察、抗打擊能力上，明顯落後於新世代車載、可離散部署、網路化指管的防空系統，這也是國軍規劃以國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）逐步接替機場等要地防空任務，並在未來數年內汰除包含麻雀飛彈與35公厘快砲在內老裝備的戰略背景。

