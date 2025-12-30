「軍傳媒」單兵反無人機作戰，步兵生存能力的關鍵轉型

中小型無人機在近年戰場上的大量出現，徹底改變了步兵單位的生存條件。從商規四軸無人機執行即時偵察，到 FPV 無人機以極低成本實施自殺式攻擊，戰場透明度已被推升至前所未有的程度。烏克蘭戰爭反覆證明，只要部隊位置被空中無人機感測器發現鎖定後，後續的砲擊、無人機攻擊或巡飛彈打擊便會迅速接踵而至。在這樣的環境下，反無人機能力不再只是防空單位或基地防護部隊的專業任務，而是逐步下放，成為下車步兵與基層單位必須具備的生存能力。

北約在多次反無人機技術互通演練（Counter-UAS Interoperability Exercises）中，已明確將徒步步兵納入反無人機能力建構的核心對象，並指出若缺乏單兵層級的即時偵測與初步反制能力，再完整的上層防空體系也無法彌補部隊在第一時間遭無人機鎖定的風險。這項觀點已成為北約與多數西方國家反無人機發展的共識。

從軍事專業角度來看，單兵反無人機的任務定位必須被清楚界定。它的目標並不是擊落所有來襲無人機，更不是取代傳統防空體系，而是在無人機已進入低空活動範圍時，讓士兵能夠提早察覺威脅、立即破壞無人機的任務成功率，並爭取時間完成分散、掩蔽與轉移。換言之，單兵反無人機的本質是一種「延命能力」，而非「殲滅能力」。

在目前各國的實際作法中，最成熟且最符合單兵需求的手段，並非硬殺攔截，而是以無線電頻譜為核心的感知與干擾。原因在於，多數中小型無人機仍高度依賴無線電控制鏈路與影像回傳頻道，即便是具備部分自主能力的機型，在任務執行過程中也往往會留下可被感測的無線電信號。透過被動式無線電頻率偵測，士兵可以在不主動發射任何電磁訊號的情況下，察覺周圍是否存在無人機活動，這正是單兵反無人機能力的第一道門檻。

美軍在其反小型無人機戰文件中，已將這類能力定義為「dismounted early warning」，並強調其重要性不在於精準識別機型，而在於讓士兵知道自己已經暴露於空中監視之下，必須立即調整戰術動作或躲避。

