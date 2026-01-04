「軍傳媒」回顧2025展望2026全球軍事格局

由於川普政府的政策改變，全球軍事航空、技術與軍產供應鏈都受到重大變動影響，2025年美國軍事政策受到川普總統影響，國防優先順序與軍購方向產生改變，使得傳統上美國主導的軍事工業供應與軍事外交格局不再那麼穩定，對盟國的承諾與合作也產生了不確定性。

美國戰略重心調整改變歐洲

美國在航空兵力與新一代武器系統的投入，即便仍然是全球軍事技術領先者，但國內軍購優先順序的變化、F-35 Block 4的延遲與美國自身六代機（例如 Boeing F-47）研發路線受到內政辯論與預算壓力的影響，都使得美軍在 2025 年面對同等級對手時的技術優勢受到挑戰。

另外由於川普的性格，導致美國軍事外交政策的搖擺不定，在西方盟友間引發不安，使得NATO與歐洲國家的防衛自主性被大幅強調與強化，特別是在歐洲有對抗俄羅斯威脅的長期壓力下，美國的改變也迫使歐洲重新檢視自身的方向，提升本土防禦自主能力、重構軍工合作與供應鏈成為重要課題。

2025年的一大趨勢是歐洲防衛自主性計劃的加速，這不僅是對美國政策不確定性的反應，更是面對俄烏戰爭後的新時代威脅認識。歐盟就推出Readiness 2030 計劃，預計投入8000 億歐元以加強歐洲軍事能力，包括快速反應力量、空中與海上作戰能力等。另外2025年NATO也達成重要決議，同意到2035年時將軍費支出提高到GDP的5%，這是歷史性的重大提升，標誌著歐洲國家在國防自主性與集體防禦責任上有明確共識，美國的抽手終於讓吃軟飯的歐洲醒來，體認到國家安全終究是要靠自己維護。

在此框架下，德、法、意、北歐國家等加速整合軍購與技術合作，儘管在大型戰機如FCAS/SCAF計劃中仍存在分歧，但整體戰備水平穩步提升，尤其是在防空、機器人系統與共同 ISR 網路等領域。

