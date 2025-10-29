「軍傳媒」國防法務官，以專業與責任守護軍中法治

國防部於去(113)年8月7日完成「陸海空軍懲罰法」修正，並新制定「軍人權益事件處理法」，兩法均在今(114)年8月6日施行，明定軍人的救濟管道應遵循復審或申訴、再申訴及行政訴訟程序救濟，完善官兵救濟權益。

國防法務官的成長背景

105年自國防大學畢業的王冠傑少校，目前擔任國防法務官，出身於傳統家庭，家中並沒有任何人從事軍職。高中時期的王冠傑因為參加糾察隊，對團體紀律生活產生認同及嚮往，而對軍中生活產生好奇跟想像，因此雖然家境小康，大學時仍毅然選擇就讀國防大學法律學系，具有軍事專業又能修習與民間大學法律系相同的課程內容，也能在軍民之間轉換。

法務官的專業與挑戰

要成為國防法務官，必需通過考試院舉辦的「國防法務官考試」考試，除了一般律師須具備的基礎法科之外，還要比一般律師考試內容多考《陸海空軍懲罰法》與《軍人權益事件處理法》兩科，專業要求更為嚴謹。這個考試除現役與後備役軍官外，也開放一般大學畢業生報考，甚至有台大、東吳大學法律系畢業生考取後選擇從軍，同樣由少尉開始任官。

國防法務官的工作內容主要是處理軍人救濟事件，例如官兵弟兄不服受到單位不當對待或懲罰處分，過去需要依照處分而選擇不同的救濟管道，如今依照軍人權益事件處理法，統由地方軍事法院官兵權益保障會以客觀、專業及有效率之法定程序處理軍人權益爭議事件。軍人提起申訴事件，由各級主官管、業務承辦單位或監察部門處理；復審及再申訴事件，由地方軍事法院官兵權益保障會審議決定，對於權責機關對其所為涉及軍人身分變更、公法上財產請求、獎懲或考績事項的行政處分，認為違法或顯然不當，致損害其權利或法律上的利益者，得向地方軍事法院設置的官兵權益保障會提起復審。

