現代戰場的勝負，愈來愈取決於資訊能否即時、可靠且安全地流動。隨著指揮系統逐步朝向以共同作戰圖像（Common Operational Picture, COP）為核心的數位化指揮體系，戰術通訊早已不再只是輔助工具，而是直接影響決策速度、部隊協同與整體作戰效能的關鍵戰力。

近年國軍在各項演訓中逐步導入戰場資訊系統，顯示指揮體系正朝向資訊化、即時化與資料導向決策發展。然而，實務運用也凸顯一項結構性挑戰：若缺乏具備韌性、寬頻與互通能力的戰術通訊網路作為底層支撐，戰場感知與指揮效能仍將受到限制，難以在高強度作戰環境中發揮應有效益。

長期以來，各軍種通訊系統各自獨立發展，架構封閉、互通性(interoperability)不足，導致跨軍種資訊整合效率受限。在平時環境尚可運作，但一旦進入高強度對抗、電子干擾或基礎設施受損情境，通訊可靠性與存活性便成為嚴峻考驗。

隨著多域作戰（Multi-Domain Operations, MDO）成為各國軍事發展的重要方向，戰場不再僅限於陸、海、空三個傳統領域，而是延伸至電子、網路甚至太空等多重維度。作戰單位更加分散，資訊來源更為多元，指揮官面臨的決策複雜度也大幅提升。此時，軍用通訊系統必須同時滿足高頻寬、低延遲、抗干擾、跨系統互通、高度機動性、安全保密性等需求，才能支撐分散部隊的協同作戰與即時指揮。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」多域作戰下的通訊挑戰