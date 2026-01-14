「軍傳媒」守住空域最後一哩，空軍防空部隊的真實戰力

在台灣空軍的基地防空體系中，35公厘雙管防空快砲長期存在於雷達、飛彈與戰機光環之外，常被外界視為「老舊但尚未汰除」的裝備。然而從俄烏戰爭開始整個戰爭型態演變與基地防空實際需求來檢視，防空快砲可說是鹹魚翻身，在精準飛彈難以承受消耗戰的條件下，一躍成為不可或缺的末端防空工具。

空軍防空暨飛彈指揮部的核心任務，並不在於擊落多少敵機，而是確保空軍基地在遭受攻擊後，仍具備起飛、維修、補給與指管的基本能力。在現代戰爭中，敵方往往不再執著於殲滅戰機本體，而是以巡弋飛彈、反輻射飛彈、遊蕩彈藥與無人機群，反覆攻擊跑道、機棚、油彈庫與雷達節點，就能使空軍陷入「戰力存在卻無法運用」的狀態，當然若能順道摧毀地面上的空軍戰機直接削弱可用戰力當然更好；烏克蘭就是最佳的示範，利用各式無人機攻擊俄羅斯前線機場油庫、彈藥庫、停在地面的飛機本身，削弱俄羅斯空天軍支援前線及投射空射巡弋飛彈的能量，而在這樣的作戰環境下，基地防空就必須具備低空反應快、可持續射擊、成本可控的防禦手段。

台灣空軍現役的35公厘防空快砲，是在1980年代初購入24台天兵雷達系統與50台GDF-001/002，之後1980年代末期自美國增購AIM-7麻雀飛彈並整合到天兵雷達系統，2009年以30.795億元新台幣實施「天武七號」計劃，將原先的GDF-001/002高射砲升級至可發射AHEAD彈藥的GDF-006，射擊初速達每秒1175公尺，有效射程4公里，最大射程約11公里，最大射高8500公尺，區分電動操作、機械操作2種發射方式，單管每分鐘可發射550發，因此雙管最高射速每分鐘1100發，主要使用彈藥計有高爆燃燒彈、AHEAD彈及訓練用假彈。AHEAD彈內含152顆鎢鋼珠，在距離目標10至40公尺前爆開形成密集破片彈幕，相較一般彈藥具備更高命中率，可有效反制巡弋、反輻射飛彈，更是反制低空無人機的堅實利器。這種「最後一圈防禦」的定位，恰恰是基地防空中最吃緊、也最容易被忽略的一環。

