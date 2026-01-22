「軍傳媒」山貓抵達烏克蘭，新一代重型步兵戰鬥車KF-41

德國萊茵金屬公司對外公布，第一批山貓（Lynx , KF-41）步兵戰鬥車將於近日抵達烏克蘭，第一輛KF-41於2024年底交付夫克蘭作為測試，剩下的預計於2026年初交付。首批五輛KF-41仍在德國生產，2023年烏克蘭戰略工業部長奧列克桑德.卡梅申宣布與萊茵金屬聯合生產的計劃，預計在烏克蘭建立新的生產線，若該計劃真的執行，也代表烏克蘭會採購更多的KF-41。

包含首批KF-41的生產費用，截至2025年10月，德國已經援助烏克蘭233億美元，與過往提供的二手車輛不同，首批KF-41是全新車輛且經過符合烏克蘭需求的改裝，而烏克蘭也成為繼匈牙利後，全球第二個使用山貓（Lynx , KF-41）步兵戰鬥車的國家。

冷戰結束後，許多國家在步兵戰鬥車的設計上長期維持 25 至 35 噸級的思路，強調戰略機動性與成本效益。然而，近十多年來的實戰經驗，無論是伊拉克、阿富汗，或是俄烏戰爭所呈現的戰場樣貌，都清楚顯示傳統步兵戰鬥車（IFV）在反裝甲火力、無人機偵搜、密集砲火與城鎮近距離作戰環境中，生存性明顯不足。

萊茵金屬於2015年開始研發山貓步兵戰鬥車，當時的競爭對手是美洲獅（Puma）步兵戰鬥車，最後德國陸軍選擇美洲獅取代冷戰時期的黃鼠狼（Mrder）步兵戰鬥車。不過萊茵金屬並沒有放棄，由於設計之初就考慮模組化設計，因此在科技進步後能迅速加入不同的任務模組進行升級，同時為了提升可能的出口市場降低成本，採用部分商規汽車零件以及現有組件，由於戰場環境改變，KF-41 Lynx設計朝向能在高威脅環境中伴隨主戰車作戰為基本前提。使得KF-41並非延續冷戰時期步兵戰鬥車（IFV）輕量化、大量部署的思維，而是直接回應當代高強度戰場環境下，機械化步兵在火力、防護與生存性全面不足的現實困境，完全體的KF-41更像是一種「步兵戰鬥平台化」的產物，而非單純的裝甲載具。

