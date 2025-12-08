「軍傳媒」從俄烏戰爭28點到19點，和平框架有可能到來？

在萊茵金屬卡車底盤上的 IRIS-T SLM／SLS 防空系統，在短時間內擊落5枚 Kh-101、2枚「伊斯坎德-K」巡弋飛彈，以及 2 架「見證者」（Shahed）無人機。

俄烏戰爭進入第四年，戰場上仍未出現決定性突破，而空中打擊與遠程攻防卻持續升溫。十二月初，俄軍以逾六百架無人機及多枚飛彈發動自開戰以來最密集的攻勢，重創烏克蘭能源與交通網絡；烏方雖攔截多數來襲，但難免再度遭遇大規模停電。美國在日內瓦推動的停火框架由於美方28點過度貼近俄方立場，引發世界強烈批評；在歐洲與烏克蘭反彈下，烏克蘭重新提出一份19點框架，調整幅度相當顯著，但在國特使與俄羅斯會面後仍無顯著進展。

過去半年，戰事陷入難以突破的相持期，烏克蘭的反攻因兵力與彈藥短缺而受限，而俄羅斯則透過增加無人機自主產能與從外部取得彈藥，強化對烏能源與工業設施的攻擊。十二月初大規模空襲突顯俄方意圖，以系統性的能源戰逼迫烏克蘭在冬季承受更重壓力，且期望能拿下頓巴斯的戰略要地紅軍城，使其在談判桌上增加妥協空間。

28點方案的主要架構：形同烏克蘭的投降條款

根據外洩的28點方案內容，分成幾個方向

領土 ：採「以現況前線凍結衝突」為基礎，烏克蘭必須接受俄軍控制區在法律上的事實化，且要求基輔承認克里米亞以及頓內茨克、盧甘斯克兩州的俄方主權。等於完全承認2014年俄羅斯開始侵略後所侵佔的土地完全歸於俄羅斯。

軍隊 ：限制烏軍規模至約四十萬人，並禁止烏克蘭加入北約，也限制北約在烏境內的部署。這使得烏克蘭在戰後仍處於軍事弱勢，難以形成有效嚇阻能力，反而讓俄羅斯休養升息後能再次侵略，且避免烏克蘭轉向西方安全體系。

戰後秩序 ：方案對制裁、賠償與戰爭責任的處理相對模糊，未明確要求俄方為其侵略行為承擔法律後果，等於完全為俄羅斯跟普京解套，完全削弱了國際法的效用，證實世界法則仍是弱肉強食。

培植親俄政權：方案要求烏克蘭在短時間內舉行大選，在俄羅斯持續強化資訊戰與心理戰的情況下，將澤倫斯基趕下台培植親俄勢力，為之後的併吞做準備。

