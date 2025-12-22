「軍傳媒」從實驗室到戰場，無人機重塑通訊驗證思維

在現代戰場與高風險任務環境中，無人機的價值早已不再侷限於飛行平台本身，而是取決於其通訊可靠度、定位精度與抗干擾能力。無論是戰術偵察、即時情資回傳，或是在電磁環境受壓制條件下維持控制鏈路，通訊系統的穩定性已成為決定任務成敗的關鍵因素。

歐洲無人機製造商Parrot近期公開的技術案例，正好揭示了專業與軍用級無人機在「通訊與天線驗證」層面所面臨的真實挑戰，也反映出無人機產業正在經歷的一場關鍵轉型。

無人機通訊整合的工程困境

新一代任務級無人機，往往同時整合多套無線系統，包括 Wi-Fi、LoRa、GNSS，以及專屬、加密的戰術通訊鏈路。尤其是具備 EO／IR 情資能力的無人平台上，這些系統必須在極為有限的機體空間內共存，且不能互相干擾。

這樣的設計需求，直接帶來幾個核心的工程設計難題：

天線配置與相衝問題：多套無線電系統在狹小空間中同時運作，極易產生非預期衝突，導致通訊品質下降或方向性失真。

全球導航衛星系統（GNSS） 韌性問題：在戰術或高風險環境中，GNSS 訊號本就可能受到干擾或壓制，若天線效能未經嚴格驗證，將無法確認天線是否真的抗干擾，而定位誤差將直接影響任務精準度。

戰術通訊的抗干擾驗證：專屬通訊鏈路若僅在理想條件下測試，實際戰時部署時極可能暴露弱點。

對軍用與專業無人機而言，這些都不是單純的工程瑕疵，只要有任何的問題，都將是直接會影響任務成敗的系統性風險。

