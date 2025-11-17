「軍傳媒」從履帶傳統到輪式革新，美軍次世代自走砲競賽開打
根據 Government Accountability Office（GAO）報告，美國陸軍在「長程火力（long-range fires）」方面仍欠缺四大能力：射程（range）、殺傷力／破壞力（lethality）、機動／射後即撤能力（mobility）、與生存能力（survivability）。美軍陸軍目前仍大量使用履帶式自走砲，如 M109A7 Paladin 系列（155 mm履帶式自走砲）與其它拖曳式火砲。為何美國陸軍仍大量使用履帶式自走砲，從制度與後勤維持角度來看，履帶平台具備較佳的越野能力、可與主戰車／機械化步兵部隊共進步、戰術整合性高，符合美軍攻勢作戰部隊的需求。
觀察俄烏戰場後，美軍反思現有的155 mm履帶自走砲／拖曳砲的射程與彈藥量，在與潛在近/中等對手（如地面部隊、反砲兵系統、遠程火力系統）對抗時顯得不足，且戰場經驗顯示在高速變化的作戰環境（尤其聯合、機動、散布部署）中，傳統重型砲兵系統的佈署時間、移動靈活性、重裝備保障鏈條成為瓶頸。且一旦衝突產生，155 mm砲彈需求激增，目前工廠產能需提升，因此美國陸軍提出火砲現代化的目標，發展更長射程、更機動、能更快速部署／撤離、且彈藥與後勤能夠支援大規模火力持續性的系統，也就是次世代自走砲Next Generation Howitzer (NGH)系統。
目前的競爭對象有Elbit Systems USA的SIGMA 10x10輪式自走砲、Hanwha Defense USA的K9 Thunder改良版、Rheinmetall Vehicles的輪式自走砲、BAE Systems Bofors的歐洲砲兵整合方案、Leonardo DRS + KNDS的競爭方案。
目前的幾個競爭對手中。Elbit Systems USA的SIGMA NG是以輪式（10×10）平台為基礎，但由於其平台可採用美製車輛（Oshkosh Defense），且預計在美國在美國南卡羅來納州工廠生產，「美國製造」成分大幅領先其他競爭者，符合川普總統的政策，加上美以關係良好，因此其獲選呼聲大幅提高。
