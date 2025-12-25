「軍傳媒」從張文案看無差別刀具攻擊事件

近日發生的張文無差別刀具攻擊事件，再度以極為殘酷的方式提醒社會，低門檻、近距離的暴力威脅，並不需要高度組織或複雜武器，就足以對公共安全造成重大衝擊。若將此案置於前述近距離刀具威脅的物理、生理與人因分析框架中觀察，其反映出的問題，並非單一治安偶發，而是制度層面的結構性警訊。

在多數人的直覺中，刀具被視為「低技術、低門檻」的冷兵器，似乎遠不如槍械危險。然而，無論是在軍警訓練、法醫鑑識，或急重症醫療的第一線統計中，近距離刀具攻擊始終被歸類為高度致命、極難防禦的威脅類型。這並非源自恐慌式想像，而是建立在物理、解剖學與人因限制三者交織的現實基礎上。

低門檻卻足以致命

與多數人想像不同，刀具造成致命傷害並不需要極大的力量，皮膚與一般衣物的穿透門檻本身並不高，刺擊是否成功，更多取決於刀尖幾何形狀、接觸角度與局部壓力集中，而非「揮得多用力」。在受控實驗中，研究人員以不同強度模擬人類刺擊動作，量測其輸出力量，結果顯示：即使被歸類為「中等」的刺擊動作，其產生的力量往往已顯著超過人體組織與一般材料的穿透需求。換言之，在近距離、情緒高度激動或腎上腺素上升的狀態下，一般人完全有能力在無意識中施加「足以致命」的刺擊能量。這也是為何在實務鑑識中，刀傷的危險性並不與「兇器看起來多可怕」成正比，而是與距離與接觸時間高度相關。

刀具真正致命之處，在於它能在極短距離內，直接破壞人體維持生命的關鍵系統。急重症醫學文獻一再指出，穿刺傷最危險的並非表面傷口大小，而是是否命中心臟、大血管、肺部或重要神經叢。

以胸腔為例，單一刺擊即可同時威脅呼吸與循環兩大系統。心臟刺傷在多份臨床統計中顯示出極高死亡率，其致死機轉包括心包填塞、冠狀動脈破裂與快速失血，往往在送達醫院前即已造成不可逆後果。即便非胸腔部位，股動脈等大型周邊血管的損傷，也被醫學研究明確描述為「可能在數秒內因失血而致命」。這種極短時間造成的生理崩解，正是刀具在近距離下特別危險的原因，它讓防禦、救援與醫療介入的窗口被壓縮到極限。

