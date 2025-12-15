「軍傳媒」從烏軍機動兵團看台灣地面部隊的轉型路徑

自俄烏戰爭爆發以來，地面作戰的樣態產生劇烈變動：無人機、精準火力、大規模感測網路與數位 C4ISR（指管系統）重塑了陸戰形態，也讓過往厚重、線性、防禦式的地面建制被迫進化。台灣的軍事改革核心之一「聯兵旅（Combined Arms Brigade, CAB）」即是在此背景下推動，試圖以更具彈性與自給能力的旅級編制，取代舊式師級結構。

台灣的聯兵旅改革，核心精神在於將步兵、裝甲、砲兵、工兵、防空與後勤整合成一個能獨立運作的旅級作戰單位。理論上，這種組織能使部隊在戰時反應更快、協同更緊密，也讓指揮鏈更加精簡。這樣的改革雖然符合全球軍事潮流，卻仍然停留在傳統的聯合作戰框架內，如今戰場的變化速度已經遠超過傳統編制的調整幅度。俄烏戰爭的激烈交鋒讓外界清楚看見，沒有強大資訊化能力的部隊，很難真正形成有效戰力。

以國軍現行聯兵旅而言，其最大挑戰在於感測能力、火力連結以及即時資訊整合的廣度與深度仍不足。雖然部隊內已有部分無人機與火力修正能力，但量能與系統整合程度仍落後於現代戰場需求。烏軍之所以能在戰爭前期與俄軍抗衡，很大程度不是因為裝備優勢，而是因為其旅級甚至營級部隊已能熟練運用無人機、衛星影像、民間科技與開源情資，快速形成察打一體的擊殺鏈，從發現敵情到火力打擊往往只需要幾分鐘。而在台灣現行體制中，同樣的流程仍包含多個指揮節點，資訊分段處理造成時間延遲，難以匹配高科技戰場所需的速度。

烏克蘭部隊因應作戰的演化，是高度的任務導向彈性。許多旅級單位在戰鬥中自然演化出適應性很強的編組方式，例如依任務重組無人機攻擊小組、夜戰滲透隊、重裝突擊隊，甚至臨時成立專精反無人機作戰的分遣隊，以及使用無人載具的救援後勤隊伍。這種編組方式極少見於傳統軍隊，卻完全符合現代戰場的節奏，在前線戰場上，任何固定化的任務分配都會因為敵軍火力與偵察密度而迅速失效，部隊的自主調整能力反而成為最關鍵的戰力發揮來源。

反觀台灣聯兵旅，目前仍以既定表格式編制為主。這種組織對於平時訓練與整備固然有效，但若戰場要求部隊臨時重組，例如將某些排級單位併入無人機中隊、或將裝甲分隊與砲兵組合成臨時突擊群，則目前制度與指揮流程是否支援如此高度彈性，仍然是未知數。

