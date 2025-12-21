「軍傳媒」從美軍到台灣，摩托羅拉系統踏入國防通訊領域

摩托羅拉系統（Motorola Solutions）早在亞洲市場深耕多年，已看見台灣市場對其安全與通訊解決方案的強勁需求，並持續強化投入。今年的台北國際航太暨國防工業展中，「軍傳媒」特別採訪了摩托羅拉系統的北亞地區總裁謝意莉，言談中謝總裁提到，台灣在國防預算持續增長的背景下，已成為亞洲最具潛力的防務通訊市場之一，摩托羅拉系統長年透過與既有客戶群（包括警政署（NPA）與海巡署）的合作配合，摩托羅拉系統已在台灣建立強大基礎，並將業務目標投向更廣泛的國防市場，預期將迎來進一步的成長。

台灣重大專案與技術優勢

2022年，摩托羅拉系統成功取得台灣警政單位的一項重大合約，為多個警察部門導入P25通訊系統，這不僅是台灣近年來規模最大的通訊投資之一，協助警方建立完整通訊鏈，也被視為摩托羅拉系統在亞洲的重要里程碑。

為了在技術面保持領先地位，摩托羅拉系統每年投入龐大研發資金專注在專業領域研發，例如2024年相關支出就達9.17億美元之多，其ASTRO P25 產品皆已通過FIPS Level 2資安認證，目前全球僅少數企業能達到此標準。另外公司近年也透過收購與合作加強產品整合，包括在2025年收購 Silvus Technologies，以及與Nokia在 4G/5G 領域的合作，都大幅強化了摩托羅拉系統的技術優勢與系統整合能力；而在與全球公部門的合作上，摩托羅拉系統在德國的軍方合作項目涵蓋隨身攝影機、CCTV 與影像解決方案，展現跨國應用實績。

