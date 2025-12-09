「軍傳媒」從運輸便利到作戰平台，武器貨櫃化的演變

2023年10月24日，美國海軍「薩凡納號」瀕海戰鬥艦（LCS-28）上的Mk 70 PDS發射系統首次發射SM-6飛彈（DVIDS）

近年「武器貨櫃化」（containerized weapon systems）正迅速成為現代軍事部署與戰略衝突的新趨勢，各國紛紛嘗試將傳統飛彈系統、火箭系統、自殺無人機甚至防空／反無人機模組，整合進ISO標準貨櫃 (shipping container) 與模組化底盤中，使其具備商用物流、民用交通工具的高度兼容性。

傳統上，標準貨櫃 (container) 與運送托盤 (pallet) 僅用於物資、彈藥或軍需用品的運輸。國際標準化組織 (ISO) 訂立的20呎或40呎貨櫃尺寸，使其能透過民用碼頭、商船、鐵路與公路網絡，在全球任意港口轉運。這種物流便利性，曾是各國後勤系統的重要支柱。隨著戰場形態的變遷，未來戰場更重視機動、分散、快速部署與低可偵測性，各個軍火公司開始把這種商規模式當作低成本高效益的武器平台。

貨櫃化武器系統之所以快速流行，背後有三大主要驅動力：一是「迅速運送」能力，利用現成的商用運輸管道與吊裝設備，無須建置專屬軍用底盤，即可於短時間內在全球部署；二是「隱蔽與偽裝」能力，由於外觀與普通貨櫃無異，可混入民用航運網絡，降低敵方偵查與預警機會，烏克蘭的蛛網行動就是典型範例；三是「模組化與成本效率」，貨櫃本身成本低，封閉及易改造特性可以做成「發射/儲存模組」，可快速換裝、維護、補給，彈藥生產與儲運效率高。

代表性的系統與國家

俄羅斯先於 2010 年對外展示其「Club-K」貨櫃式導彈系統：標準40呎貨櫃可容納四枚陸射或岸基巡弋導彈，並具備指揮控制與發射系統架構。該系統設計目標是讓任何能搭載ISO標準貨櫃的卡車、火車或商船，都可能轉瞬成為飛彈發射器，避免敵方的偵測與反制，達到突襲的效果。然而目前並無公開證據顯示Club-K已在任何國家進入實戰部署或列裝。

美國與其盟友近幾年也將貨櫃化概念納入其新一代海軍與陸軍火力體系，美國海軍近年發展的 Mk 70 Payload Delivery System (PDS)，即是將四個Mk-41垂直發射單元 (VLS) 安裝於40呎ISO容器中，理論上能發射包括SM-6多用途飛彈，魚叉飛彈、甚至戰斧巡弋飛彈等，該系統並於2023年10月在美國海軍「薩凡納號」瀕海戰鬥艦（LCS-28）上試射SM-6。

另外歐洲與美國在內的多家軍火公司，也開始研發「貨櫃化反無人機系統 (C-UAS)」、模組化防空／火箭模組、偵察與彈藥補給模組，整合導彈、感測器、通訊與命令控制 (C2)，構成「即插即用 (plug-and-play)」的武裝單元。

去年美國在印太演習部署的堤豐飛彈發射系統就是個範例，美軍希望透過這類系統，在印太具有廣泛海域的地區，以更低成本、更分散、更難預測的架構，迅速擴充水面／兩棲／海上打擊能力。

