「軍傳媒」從長期對伊朗制裁、軍事威懾到內部動亂，看懂華府真正的戰略方針

近年來，美國與伊朗之間的緊張關係，已成為國際新聞中反覆出現的焦點。對一般大眾而言，這樣的對立往往被簡化為「制裁」或「是否開戰」，但實際上，其背後是一套結合經濟、軍事、外交與內部政治變化的複雜戰略互動。特別是在近期，伊朗國內爆發近四十年來最嚴重的社會動亂，使美國長期施壓的效果產生新的變化，也讓中東局勢出現更多不確定性。

美國對伊朗制裁與軍事壓力強度

對多數一般讀者而言，「制裁」往往聽起來抽象，但實際上，它直接影響的是一個國家的收入來源、人民生活與政府能否正常運作。美國對伊朗的制裁之所以被視為全球最嚴厲之一，關鍵在於其範圍廣、時間長、且幾乎無法輕易解除。

一.經濟與金融制裁：讓國家慢慢失血

美國制裁的核心，不是一次性重擊，而是長期「放血式」的消耗，其方式包括： • 限制伊朗石油出口，使政府最重要的財源大幅縮水 • 將伊朗銀行排除在國際金融體系之外，導致對外貿易與投資困難 • 透過美元與其他制裁，迫使其他國家與企業不敢與伊朗往來

對一般伊朗民眾而言，這些制裁轉化為具體後果就是：物價上漲、貨幣貶值、工作機會減少，以及公共服務品質下降。

二.軍事壓力：不開戰，但隨時準備

除了經濟制裁，美國也持續在伊朗周邊維持強大軍事存在，例如航空母艦、戰機與飛彈防禦系統。值得注意的是，伊朗早期的巴勒維王朝時期曾是美國的重要盟友，當時獲得高階F-14戰機的唯一輸出採購資格，並且原本計畫購買的紀德級驅逐艦也列入軍售清單。但隨著1979年伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝，新政府轉向反美，美國隨即中止紀德級艦的出售，隔了十餘年才轉售給台灣，成為美國軍售歷史上的典型案例。

這段歷史說明了美國軍售政策與地緣政治關係緊密連動，也凸顯了美國對伊朗的策略從合作到威懾的演變。當今的軍事部署與威懾策略，正是在這種歷史經驗的基礎上形成的，「先不打但隨時能打」的狀態對伊朗而言本身就是一種壓力，也限制了其對外軍事冒險的空間。

