之前介紹的英國SubSea Craft公司，VICTA（Delivery and Mobility Platform）為其主打產品之一，且是該公司在多域平台產品的（multi-domain platform）範例，VICTA不但能在水面進行高速移動，亦可轉入水下潛航模式，顛覆目前的常規想像。

根據官方網站的說明，VICTA 設計初始目標為提供「從水面高速航行到水下潛入模式的多域載具」，可用於部署及回收特種部隊、運輸裝備或執行秘密滲透任務。也因此VICTA 被定位為「支援特種部隊與登陸隊伍的插入平台」，適用於近岸與淺海複雜環境。

廣告 廣告

根據官方簡介，VICTA 水面推進採用 Seatek 柴油引擎搭配 Rolls-Royce Kongsberg Kamewa 水噴推進器，水面航速可達約 40 節（knots），可在水面航行約 250 海浬（nautical miles）左右。水下潛航模式時，採用兩具 20kW 電動推進器加四具垂直控制推進器控制深度，潛速可達約 8 節，而潛航範圍約 25 海浬、潛深最高約 30 公尺。轉換水面至潛行所需時間約 2 分鐘。船艙可搭載8 名作業人員（如 2 名駕駛＋6 名作業人員），不過人員艙室為「free-flooding」（也就是水會淹入）的設計，乘員需配備呼吸器系統，船艙提供的空氣可供應約 8 小時。

從官方介紹影片，VICTA 的顯著特色在於其能在水面高速航行，以覆蓋距離、迅速接近；隨後可轉入潛行或「淹沒」狀態，以降低偵察／識別風險。這允許載具從較遠位置進入敵方近岸或敏感區域，再以低可偵察方式完成任務。艙內座椅可拆換以安裝模組化載荷，意味 VICTA 不僅載人，也可載裝備、偵察感測器或特種工具。官方資料顯示，VICTA 具備專為潛行所設計的「任務系統」（mission system），包括水面與水下導航、內建慣性導航系統（INS）、多傳感器融合、碰撞避免聲納、潛水員與艦內通訊界面等。

全文連結請按此參閱「軍傳媒」從高速航行到水下潛航，次世代多域滲透平台VICTA