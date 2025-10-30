「軍傳媒」從「圖卡紙板」到「資訊共同圖像」，「陸勝一號」操演揭示陸軍新時代指管革新

陸勝一號操演中542旅砲兵營官士兵執行現地警戒

賴清德總統於 28 日特別前往嘉義北港糖廠與四湖運動公園，分別視察陸軍統裁部簡報、乙軍旅指揮所的火協機制演練，以及乙軍聯兵一營的快速決策與同步程序狀況演練。此行屬未公開行程，卻清楚印證了本週「陸勝一號操演」的革新與差異。

總統在勗勉時指出，「陸勝」二字寓意「陸軍致勝、決戰致勝」，整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三項演習，不僅名稱更新，更象徵以全新架構與理念出發。他並肯定官士兵晝夜不息的辛勞，強調透過「實兵實裝、自由統裁、實際對抗」的方式，能驗證部隊在極端環境下的靈活指揮與應變能力，這正是此次操演的核心精神，亦是落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的最佳實踐。

今年「陸勝一號操演」自 25 日展開，為期 7 天 6 夜。甲軍（第 542 旅）與乙軍（第 234 旅）官兵在中部地區實地對抗，以露宿野外、借宿宮廟廣場等方式體驗實戰條件，三餐則以口糧、新式加熱餐盒及後勤熱食供應應對。由於統裁部隨時下達新想定，部隊每日移動路線、戰術位置與宿地皆不固定，全面考驗旅級主官的戰場掌握與基層單位的臨機處置能力。記者於傍晚跟著偵察排車輛到達一處戰術地點，眼見單位準備搭營，驅車去買個飲料回來時，單位又已經移動不見蹤影，可見其隨時機動的不確定性。

本次演習中，多項新式裝備成為焦點，其中TAK系統（Tactical Assault Kit） 的應用尤為關鍵。據「軍傳媒」記者了解，ATAK裝備已發放至排級主官，具備共同戰場圖像（Common Operational Picture）能力，象徵陸軍從「工業時代」正式邁入「資訊時代」。去年「長青操演」時，部隊仍以紙本地圖、高跪姿圍圖下達命令；今年已全面轉向數位化，所有規劃皆在 ATAK 上完成，並能即時顯示各單位動態。雖目前仍採傳統與數位並行的過渡模式，但成效顯著，未來全面導入後，將大幅節省指揮與通聯時間，提升即時協同效率。

