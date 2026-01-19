「軍傳媒」從Ｍ2到 XM30，下一代步戰車的設計改動

美國陸軍第1騎兵師、第3裝甲旅戰鬥隊、第3旅工兵營、A連（Alpha Company）的官兵，於2026年1月11日在立陶宛帕布拉德（Pabradė）的「希爾維斯特拉斯・祖考斯卡斯將軍訓練區」（General Silvestras Žukauskas Training Area）執行 M2 Bradley 步兵戰鬥車進行無實彈射擊課目演練（DVIDS）。

烏克蘭接收美製M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車後，對其在烏克蘭戰場上的表現讚不絕口，美製 M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車的好名聲並不是靠光鮮的規格表堆出來的，而是靠實際的戰鬥能力，以及保護成員存活的生存性，使得成員能活下來述說經歷的故事。最被世人所知的是2024年七月2輛M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車近距離遭遇俄羅斯戰車，成員發揮車輛機動性，以及人員的高戰鬥素質，在短暫交火中成功摧毀戰車。

俄烏戰場上的經驗顯示，M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車它能在地雷、砲擊、無人機（含 FPV）混合威脅下，讓乘員「活著下車」的機率顯著提高，之前烏克蘭夏季大反攻時西方援助的戰甲車因錯誤的使用損失不少，顯示沒有一種裝甲單位是無堅不摧的；俄烏戰場也同時殘酷的證明，傳統步戰車的火力、感測與防護，隨著步兵反戰車武器的射程增加，以及漫天飛舞的自殺無人機面前，都面臨到一面倒挨打的局面。烏軍士兵曾對外媒直言：如果當時坐的是蘇式裝甲車，受到第一擊後大概都瞬間陣亡了，這句話既是對 Bradley 生存性的肯定，也是對下一代步戰車需求的殘酷注解。

美國陸軍的新世代 XM30（原 Optionally Manned Fighting Vehicle/OMFV）正是在俄烏戰場新經驗的背景下被重新更動設計，它不只是要換掉已經服役40年的 M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車，更要能符合未來戰場的需求，其中主武器從 25公釐鏈砲一下跨越到50公釐（XM913）口徑，這也使得XM30 成為近年歐洲主流30/35/40公釐口徑機砲之外的大升級。

烏克蘭戰場經驗影響設計的三個方向

必須能有效攻擊掩體後目標：城鎮建築、森林遮蔽、壕溝防禦把「看得見」與「打得到」拆成兩件事，即便如烏克蘭戰場已經有許多地方是開闊視野的平原與丘陵，但仍有許多高密度遮蔽環境，讓步兵與反裝甲小組能大量以牆角、土堤、建物殘骸、林線等作掩護遠距離攻擊裝甲部隊，更不要說是躲在暗處操作無人機的獵殺小組。這使得M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車以直射、點殺傷為主的25公釐機砲無法有效勝任，必須仰賴間接火力、側翼繞行才能提高殺傷效率。25公釐機砲威力不足的缺點讓XM30在設計之初直上50公釐彈藥。 無人機反制：由於第一人稱自殺無人機(FPV)讓接觸線前後大範圍區域變得高度致命，這一範圍內的後送、補給、短距離機動都在無人機監視與攻擊下變得困難；甚至為了對付光纖導引或抗干擾的新型FPV，烏軍不得不發展多層手段（電子作戰、反無人機攔截、低技術的霰彈槍等）。根據戰場的經驗，只要裝甲車輛暴露幾分鐘，通常就會被無人機盯上、接下來的就是被連續攻擊。無人機把戰場節奏拉到分鐘甚至以秒計算，迫使裝甲載具必須更快發現、更快反應、更快脫離威脅才能生存。 生存性：現代步戰車的價值，越來越常被用「乘員存活率」來衡量。俄製裝甲載具在俄烏戰場上的殉爆率讓成員死傷慘重，烏克蘭人力資源本就稀缺，M2 Bradley（布雷德利）步兵戰鬥車在烏克蘭軍隊能獲得好口碑，主要就是在遭受是在多重攻擊下仍能保住成員性命、同時讓乘員撤離。外媒引用烏軍乘員的描述，將其歸因於車體防護、內部布局、以及一定程度的防護冗餘（哪怕車輛失能）。然而，無人機與攻頂武器的擴散，也讓裝甲單位單靠被動裝甲無法獲得足夠的防護，雖然疊甲讓裝甲單位更耐打，但總有被打穿的時候；因此「降低被發現/被鎖定、提高硬殺/軟殺防護、縮短暴露時間」開始成為裝甲單位提高生存性的課題。

