「軍傳媒」從《Cybersecurity Forecast 2026》報告看未來戰場
Google Cloud在2025年11月9日發布了2026年網路安全預測的報告《Cybersecurity Forecast 2026》，內容是根據2025年發生的網路安全事件數據，分析歸納後推測在2026年可能會面臨的網路安全挑戰。
時序即將進入 2026 年，網路空間已成為國家安全、軍事行動、產業供應鏈與民生基礎設施的核心競逐場域。從 Google Threat Intelligence 與 Mandiant 的觀察可見，全球威脅環境正快速升級，尤其是人工智慧驅動攻擊的成熟化、網路犯罪產業鏈的重組，以及四大國家級行為者的持續滲透，均使未來數年呈現前所未有的戰略壓力。這份報告所揭示的變化，對於軍方與國安機構而言，不僅是技術面問題，更是戰略縱深、聯合作戰、戰時韌性與軍民整合的課題。
人工智慧在攻擊與防禦端的全面武器化
報告中指出，AI 將從「少數攻擊者使用的工具」轉變為「威脅行為者的普遍能力」，尤其在社交工程、惡意程式開發、滲透流程自動化等領域。2025 年已出現攻擊者以 AI 自動生成信件、語音詐欺與背景資料，而 2026 年將演變成以代理式 AI Agent 自主執行完整攻擊鏈。這代表未來網路戰的進入門檻將大幅下降，不具備高度技術的組織也能透過 AI 進行大規模滲透，形成「低端威脅的大量堆疊」與「高端威脅的品質提升」兩股同時存在的壓力。
另外更值得軍方關注的是 Prompt Injection 所引發的風險。這不是單純的 AI 操作漏洞，而是攻擊者能直接操控 AI 模型，使其執行未授權指令。軍事指管通情系統若導入 AI 協助判讀情資、處理後勤需求或輔助決策，Prompt Injection 即可能成為影響作戰完整性的關鍵威脅。戰時的 AI 輔助系統若被操控，將導致虛假情報、錯誤後勤調度，甚至干擾自動化攻擊防禦流程，其戰略破壞度不亞於傳統滲透攻擊。
AI 支援的社交軟體攻擊
在 2024 至 2025 年間，駭客組織的攻擊如 ShinyHunters 以語音釣魚、假冒員工身分等成功率暴增。到了2026年，由於AI更行進步，假冒聲音模仿、假扮動態情境模擬與高擬真深度內容將使企業與國家單位更難分辨真假，從網路上開始流傳許多奇怪的影片就可以得知及驗證。這個問題在軍事領域尤其脆弱，駐外武官、承包商、後勤供應商、軍民共用基礎設施的管理員皆可能成為系統的破口，攻擊者繞過保防的主要方式之一便是利用社交軟體，因此AI的發展將直接削弱多年來建立的身分驗證效用，也將帶來很大的危機。
其他人也在看
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 94
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 2
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 1 天前 ・ 12
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流
小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
生活中心／張予柔報導針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
屏東調查站×屏基醫院攜手結盟 打造南臺灣最大資安聯防網
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 法務部調查局屏東縣調查站與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，於12月3日正互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只委國 川普點名哥倫比亞：很快展開陸上打擊行動｜#鏡新聞
美國真的準備對委內瑞拉，進行地面打擊了嗎？ 美國總統川普2日在內閣會議上，表明美軍很快就會進行陸上打擊行動，而且不只是委內瑞拉，哥倫比亞也成為川普鎖定的目標，天主教教宗良十四世，趕緊呼籲美國，不要以武力推翻馬杜洛，但美軍行動似乎是箭在弦上，已經在巴拿馬和波多黎各，進行了相關軍事演練。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
用戶超多！數發部點名：5款App有資安風險
手機可下載各式App，但不少應用程式會存取個人資訊，數發部今點名抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤等5款App存在隱藏風險，可能蒐集個資並涉及跨境資料傳輸，造成高度隱私疑慮，提醒民眾下載App時應提高警覺，並遵守3大原則，下載前看清隱私政策、只開必要權限、善用防毒與電信防護工具，以降低個資外洩風險。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
證實遭駭客竊取1TB資料 華碩：未影響產品用戶隱私
知名科技大廠華碩傳出遭駭客攻擊，被勒索集團Everest竊取高達1TB的資料。對此華碩昨(3)日晚間緊急發聲明，表示華碩的供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機，部分影像處理原始碼受影響，但此事件沒有影響華碩...華視 ・ 21 小時前 ・ 2
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 10
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 7
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 123
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 9
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1047
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 5
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 134
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 71
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 21
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1