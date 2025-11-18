「軍傳媒」從F-15EX到Su-57E，杜拜航空展成全球軍武競演場

作為全球航空航太產業的年度重點盛事，2025年杜拜航空展於11月17至21日在杜拜世界中央機場（DWC）隆重舉行。本屆展會由阿聯酋副總統兼杜拜酋長謝赫穆罕默德親自支持，集結來自全球47國、超過1,500家頂尖公司，預期吸引逾15萬名專業參與者，規模可說是空前盛大。

杜拜航空展自1989年由「Arab Air」改名後，逐步成長為全球頂級航空展覽，最初舉行於杜拜世貿中心，後期遷至杜拜國際機場，最終於2013年起定址於杜拜世界中央機場（DWC），展示場地空間變得更大，能同時容納超過200架全球先進飛機進行靜態和動態展示，也同時舉行商務會議、記者發表會及動態飛行表演。從地點的變更及規模的擴大不難看出杜拜持續在航空航太方面、推動區域樞紐發展、軍事武器交流及防務合作的企圖心。

在軍用機方面，今年的杜拜航空展有美國波音最新的F-15EX，具備了數位化駕駛艙、更高的載彈量與整合型雷達及感測武器系統。同時還有C-17戰略運輸機、KC-46加油機和AH-64 E阿帕契攻擊直升機、B-52戰略轟炸機則進行了飛行展示。

歐洲的部分則有Eurofighter 颱風戰機、A400M則以彈性載運和空投功能深受各國關注。強調最新型AESA主動相位陣列雷達、多功能武器掛載與協同作戰能力進行飛行展示的拉法葉戰機和首度進行飛行展示主副武器艙構型與高規格隱形外形，可搭載2枚Kh-58UShK反輻射導彈、R-74M2格鬥飛彈，並可選配遠程Kh-69巡弋飛彈與R-37M空對空飛彈，具強大遠程精確打擊與多重威脅能力俄羅斯的Su-57E。

