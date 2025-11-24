「軍傳媒」從Zuzana 2到EVA M2，新世代戰場輪式自走砲

斯洛伐克在自走砲領域的傳承相當完整，從冷戰時期的 152mm DANA、後續升級的 155mm Zuzana / Zuzana 2，一路發展到155mm EVA系列，最新的型號為155mm EVA M2，是以捷克塔特拉（TATRA）高機動越野卡車底盤搭配全自動裝填系統，在「射程、射速、機動與戰場生存性」之間取得平衡的一款輪式自走砲。

155mm EVA M2在2023年曾以BIA名義在DSEI、IDEB等展覽亮相，隨著系統完成射擊與機動測試、以及產品定位更加明確後，KONŠTRUKTA-Defence公司將其納入 EVA 家族，正式命名為 155mm ShKH EVA M2 6×6 自走砲。

155mm ShKH EVA M2火砲本體沿用Zuzana 2已經在烏克蘭戰場經過實戰驗證的 155mm/52倍徑火砲系統，包含砲管、彈室設計與自動裝填機構等，重新經過調整及緊緻化後，底盤採用TATRA 6×6底盤，總戰鬥重量約27噸，車長約11.3公尺、車寬2.55公尺、車高約3.3公尺，公路最高時速可達90km/h，駕駛艙為加強防護之裝甲艙，可防禦7.62mm小口徑射擊與砲彈破片，同時具備NBC（核生化）防護能力，讓三到五名乘員能在不離開駕駛艙的情況下，在車內完成射擊準備、火砲射擊與陣地撤離流程，大幅降低暴露在反砲兵火力下的時間。

TATRA 6×6卡車底盤整合中央胎壓調節系統與良好的爬坡、壕溝跨越性能，在 2024年8月的實地試驗中，155mm ShKH EVA M2完成包括坡度、壕溝與攀爬等多項非射擊科目測試，主要就是驗證車體與砲塔在野戰環境下的穩定與可靠度。

155mm ShKH EVA M2的火砲沿用Zuzana 2的155mm/52倍徑榴彈砲，符合 JBMoU標準，能使用各型北約155mm彈藥，火砲仰角從-3.5°至+75°、火砲旋轉範圍為左右各45°、使用一般彈藥時最大射程約41km，而使用VLAP增程火箭輔助彈，射程可超過50km以上、最小射程則約5km。自動模式下最快射速首分鐘5發、後續3分鐘內可發射13發，車上備彈則是約20發。

