「軍傳媒」快速艦隊油輪的角色重塑，春潮號支撐英國航母的關鍵後勤

正在執行油料補給的春潮號

英國皇家海軍春潮號（RFA Tidespring、舷號A136）是皇家艦隊輔助隊（Royal Fleet Auxiliary, RFA）的「潮級」（Tide class）油彈補給艦中的第一艘，隸屬英國皇家海軍後勤艦隊，由韓國大宇造船海洋（DSME）公司依英國的AEGIR構型設計建造。於2014年12月安放龍骨，2015年4月下水，2017年11月正式編入 RFA服役，母港為南安普敦附近的Marchwood軍港。

根據英國皇家海軍官方資料，春潮號（RFA Tidespring）排水量39,000噸，擁有雙層船殼，符合MARPOL等環保與安全法規，降低碰撞或擱淺時油料洩漏風險。

春潮號（RFA Tidespring）全長約200.9公尺，舷寬約28.6公尺，吃水約10公尺，採用「CODELOD」複合推進配置，最高航速約20節，續航力約18,200海浬，屬於快速艦隊油輪之一。

春潮號的油艙設計可載運約500萬加侖的柴油與航空燃油，另外可以儲存36萬加侖的淡水，以及機油等潤滑油桶裝儲存空間，並能在甲板上搭載20呎標準貨櫃（TEU），實現液體油料與部分固體補給的分開整合輸送。

除此之外，春潮號具備完整機庫與大型飛行甲板，可操作一架中型直升機（如 Merlin或Wildcat），且甲板經強化，可供像契努克（Chinook）等級的重型直升機起降，這一點也是春潮號與舊型油輪相比的重要升級，對於英國皇家海軍正在測試中的重型運輸無人機來說更不成問題。

春潮號屬於補給艦，因此武裝就僅限輕度自衛能力，其可配置兩座Phalanx CIWS近迫武器系統與兩座30公厘遙控機砲，用以防禦反艦飛彈及小型近迫威脅。春潮號標準編制約60人，另可額外搭載約50名非編制人員（包括登艦的皇家海軍武器系統操作員、海軍航空隊機組、皇家海軍陸戰隊等）。今年的 Operation Highmast演習部署中，實際搭乘人數達到108人，其中75人為RFA 成員，其餘則是皇家海軍武器操作與維修人員、直升機分隊、無人機分隊，以及皇家海軍陸戰隊隊員。

