「軍傳媒」戰場經驗淬鍊的新戰術，烏軍七階段攻勢戰法曝光

最新流出的資料顯示，烏克蘭指揮官由於戰場經驗，已經改變戰術，將進攻行動分為大約七個階段，通常持續五到十天。這種從戰場經驗以及手上裝備科技改良的戰術準則，反映出烏克蘭在面對侵略的彈性與快速反應能力。

偵查

要成功攻擊想要奪取的區域，必須對敵方保護該區域的系統兵力進行詳細偵察，除了已存在固守的防禦陣地外，包括敵方物資補給和人員輪替路線、砲兵陣地位置、防空陣地位置、無人機起飛點和操作小組位置，以及電子戰裝備；部分資訊可以透過事前電子情報分析來取得，其他就必須透過精心策劃的偵察來獲取，在烏克蘭，這種詳細的偵察工作通常使用無人機進行，但在無人機偵查之前，就必須先對敵方反偵察部隊進行攻擊，以防止敵方擊落偵察無人機並追蹤殺死其操作員。因此所謂的偵察階段，還包括系統性地削弱敵方在爭奪區域上的偵察力量、對敵方防空系統進行飽和攻擊以壓制敵方防空系統，以及在戰區進行廣泛的偵察巡邏。

孤立與隔離

目標區域的隔離首先是摧毀關鍵支援系統。包括以自殺無人機的爆炸碎片、或是8-10發砲彈就可以摧毀的軟目標，以及需要重型砲彈、航空炸彈才能摧毀的硬目標（加固的掩體、陣地等），此時雷射導引砲彈具有足夠的破壞威力和精準度，同時不受電子干擾，因此在執行此類任務時具有不可磨滅的價值。

摧毀關鍵防禦系統後，再來就是切斷目標區域的補給和輪替通道。烏克蘭軍隊利用無人機在進出該區域的道路沿線佈設反步兵地雷、反車輛地雷甚至鐵蒺藜等物理障礙，這項工作主要由較大的轟炸型無人機完成，有時甚至刻意挑選敵方偵查部隊初步排雷後準備移動前再度佈放。之後就是偵查無人機與自殺無人機持續執行封鎖任務，阻止敵方徒步或使用輕型越野車運輸裝備移動，將某一區域道路封鎖成獵殺區。目的是切斷預計攻擊區域與支援補給/輪換單位間的聯繫，使敵方守軍兵力無法獲得補充與支援，跟國共戰爭時期共軍的圍點打援方式異曲同工，在打擊敵方士氣之外也消耗敵方的反擊動能。

